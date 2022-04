Temporeich und virtuos

Es war wie Zauberei, dass für ein kurzfristig abgesagtes Konzert auf Haus Marck so überzeugende Künstler einsprangen, denn Aram Poghosyan, Saxophon und Tom Pauls, Klavier, waren auf ihren Instrumenten selbst die reinsten Zauberkünstler. Der Veranstalter Timo Maschmann freute sich, dass es ihm gelungen war, „in unseren auch seelisch komplizierten Zeiten etwas Fröhliches zu bekommen.“ Das Programm des Duos umfasste nämlich überwiegend unterhaltsame Musik vom Beginn der Kompositionen für das 1840 von Adolphe Sax erfundene Saxofon bis zu Zeitgenössischem.

Die Künstler eröffneten das Konzert mit der nicht nur unter Saxofonisten äußerst beliebten Cis-Dur-Sonate für Saxofon und Klavier, die die Französin Fernande Decruck 1943 komponiert hatte. Und mit ihrer überragenden Spielfreude übertrugen die beiden Musiker sofort die eigene Begeisterung auf das Publikum.

Die folgende Aria von Eugène Bozza steht im Zusammenhang mit der Orgelpastorale (BWV 590) von Johann Sebastian Bach und kam daher manchem Hörer seltsam bekannt vor. Die Musiker charakterisierten sie leicht ironisch mit den Worten „viel Sang und Klang“, um sie dann aber nicht nur klangvoll sondern auch ausdrucksstark zu interpretieren.

Viel Sang und Klang

Den nächsten grandiosen Höhepunkt bot das Duo in seiner brillanten Spielweise mit einer schon 20 Jahre nach der Erfindung des Saxofons komponierten Fantasie von Jules Demersseman. Dabei legte es trotz der enormen technischen Schwierigkeiten eine atemberaubende Geschwindigkeit an den Tag. Nur dank vollautomatischer Tablets war das Umblättern der Notenseiten bei diesen Tempo-Anforderungen überhaupt möglich. Auch die rasante Wiedergabe der populären Konzertsuite „Scaramouche“ (op. 165b) von Darius Millhaud grenzte an Zauberei. Und die Konzertbesucher feuerten mit ihrem Klatschen die Spieler noch weiter an. Ganz entsprechend auch bei „Nuée ardente“ (Brennende Wolke-Vulkan) von Vincent David (1974), mit dem die Künstler ihr Publikum voller Begeisterung wohlgestimmt in die Pause entließen.

Im zweiten Teil ging es ein wenig ruhiger zu. Trotz der weiterhin zügigen Tempi blieb Poghosyan jetzt genügend Zeit, seine Phrasierungen bei Claude Debussys Rhapsodie für Altsaxofon und Orchester feinsinnig auszugestalten, während Pauls wie bisher mühelos den Part des gesamten Orchesters übernahm. Danach brillierte er mit den Fantasiestücken (op. 111) von Robert Schumann, die er als Solist am Flügel vortrug.

Den passenden Schlusspunkt setzte das Duo mit der „Fantasie brillante sur Carmen“ mit allen ihren beliebten Melodien und Rhythmen von François Borne.

Das begeisterte Publikum wusste nicht, was es mehr bestaunen sollte, das abenteuerliche Tempo, die geniale Virtuosität, die perlenden Läufe, die Fingerakrobatik, das perfekte Zusammenspiel oder, oder, oder… Nach langem Applaus entschied es sich für Standing Ovations, die mit einer Zugabe beantwortet wurden.