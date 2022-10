„Teuto-Talk“ rund um die Natur

Um die Natur in der Region geht es in einer neuen Vortragsreihe, zu der die ANTL einlädt. Wissenschaft trifft dabei auf Praxis.

Foto: -do-

Im Naturschutzzentrum Sägemühle an der Bahnhofstraße finden die Vorträge statt.

Unter dem Titel „Teuto Talks – Wissenschaft trifft Naturschutzpraxis“ hat die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL) jetzt zusammen mit der Biologischen Station Kreis Steinfurt eine abwechslungsreiche Vortragsreihe für das Winterhalbjahr zusammengestellt.

Die Veranstaltungen richten sich an alle, die sich für Naturschutz interessieren, insbesondere auch Aktive aus dem amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz.

Am jeweils vierten Montag des Monats werden Forschende aus umliegenden Unis, Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Institutionen spannende Einblicke in ihre Forschung geben. Dabei haben die Vortragsthemen immer lokalen Bezug zu unserer Region, so dass eine anschließende lebhafte Diskussion ausdrücklich erwünscht ist, teilt die ANTL mit.

Einblicke in die Forschung

Den Anfang macht am 24. Oktober um 19 Uhr Dr. Denise Rupprecht mit Ergebnissen aus ihrer mittlerweile über zehnjährigen Forschung auf Daueruntersuchungsflächen auf Kalkmagerrasen am Teutoburger Wald. Diese floristisch und entomologisch (Insekten) überaus artenreichen Lebensräume und Standorte zahlreicher Orchideen, benötigen regelmäßige Pflege damit sie nicht mit Gehölzen zuwachsen. Praktisch wäre es, wenn die im Teutoburger Wald lebenden Damhirsche diese Aufgabe übernehmen würden. Doch reicht das? Oder bedarf es zusätzlicher Weidetiere? Dr. Rupprecht ist Mitglied der AG Biodiversität und Ökosystemforschung am Institut für Landschaftsökologie der Uni Münster.

Am 28. November spricht Professor Dr. Thomas Fartmann, Leiter der Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie der Uni Osnabrück, über die „Auswirkungen des globalen Wandels auf die Heuschrecken im Kreis Steinfurt“.

Weitere Informationen unter www.antl-ev.de.