Texte stammen von britischen Frauen

Am Freitag, 4. März, wird in der evangelischen Stadtkirche der Weltgebetstag gefeiert. Beginn ist um 16 Uhr. Die Ordnung kommt in diesem Jahr aus England, Wales und Nordirland. „Zukunftsplan: Hoffnung!“ lautet das Thema.

„Nach Monaten bangen Wartens, dem genervten Zählen von Inzidenzzahlen, der Trauer um so viele Menschen, aber auch dem Verlust der alltäglichen Begegnungen, fällt uns das Hoffen schwer. Wird alles so werden wie vor der Pandemie?“ fragen die Frauen aus Großbritannien. Die Zukunft werde anders sein als erwartet, viele würden sich fürchten, was als nächstes kommt und andere sich abschotten. „Als Christen glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang. Den Spuren der Hoffnung nachzugehen, dazu laden die Frauen aus England, Wales und Nordirland ein. Sie haben die Texte für den Weltgebetstag vorbereitet. Gemeinsam soll der Samen der Hoffnung ausgesät werden „in unserem Leben, in Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt“, heißt es in der Ankündigung.

Buch des Propheten Jeremia

Das Thema der Liturgie für den Weltgebetstag der Frauen 2022 ist die Verheißung Gottes aus dem Buch des Propheten Jeremia. Es ist ein „Zukunftsplan Hoffnung“ Wie kann diese Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein?

Neben vielen Gemeinsamkeiten weisen England, Wales und Nordirland auch viele Unterschiede auf. Ihre Geschichte ist eng miteinander verbunden, wenn auch konfliktreich. Sie haben – neben Englisch – unterschiedliche regionale Sprachen, Kulturen und Regierungen. Kirchengeschichtlich gesehen, stellt die Abspaltung von der Römisch-Katholischen Kirche im 16. Jahrhundert einen zentralen Einschnitt dar. Sie führte zur Gründung der Anglikanischen Kirche, deren Oberhaupt die Queen ist.