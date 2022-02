Tiefer Einblick in die Geschichte

Der Geschichts- und Heimatverein (GHV) Tecklenburg sieht in diesem Jahr mit großer Freude der Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen entgegen. Als offizieller Tag der Gründung des Vereins gilt laut eingetragener Satzung Samstag, 5. März 1922. Aus diesem Anlass und in Erwartung der Fertigstellung seines restaurierten Gemeinschaftshauses „Haus Im Grund“, widmet sich der GHV in der aktuellen Vortragsreihe des Geschichtskreises mit mehreren Vorträgen dem Themenkreis Heimat, Ehrenamt und Deutsche Einheit.

Den Auftakt macht der erste Vorsitzende Frank Bosse mit seinem Referat am Mittwoch, 9. März, um 19.30 Uhr im Kulturhaus der Stadt mit dem Thema „100 Jahre GHV Tecklenburg – Eine Zeit voller Umbrüche“. Gegründet in den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg gab es in den vergangenen 100 Jahren immer wieder Zäsuren, die stetig eine Neuorientierung und ein hohes Maß an Flexibilität in der Vereinsarbeit erforderten und bis in die heutigen Tage vom Vereinsvorstand erwarten. Frank Bosse zeigt anschaulich in seinem Vortrag, zusammen mit einer Fülle an Informationen und Erinnerungen, eine Vielzahl bislang zum Teil nicht veröffentlichter Fotos. Sie stellen die Vereinsarbeit in den Kontext zur Stadtentwicklung anhand historischer Aufnahmen. Dokumente und Auszüge von Schriftstücken runden die Beamer-Präsentation anschaulich ab.

Alle Mitglieder, Gäste und Freunde des Vereins sind zu dem etwa 90-minütigen Vortrag eingeladen. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben, aber eine Spende für den GHV ist willkommen, teilt der Verein mit. In Erwartung einer hohen Teilnehmerzahl hat der GHV den großen Saal des Kulturhauses angemietet.

In weiteren Vorträgen referieren Dr. Christof Spannhoff am 27. April zum Thema „Wie das Tecklenburger Land zur Heimat wurde“ und die Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes, Dr. Silke Eilers, zum Thema „Zukunft nach Corona? – Update für das Ehrenamt“.

Gründungsväter

Gründungsväter des Geschichts- und Heimatvereins waren Kreisbürodirektor Wilhelm Brewe, Schneidermeister Friedrich Prigge und Hauptlehrer Heinrich Hegemann. Wilhelm Brewe wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt, Friedrich Prigge wurde sein Stellvertreter und Heinrich Hegemann Schriftführer. Brewe führte den Verein bis 1945, wobei in den letzten Jahren seiner Amtszeit durch die massive Einflussnahme der Nationalsozialisten und die Kriegsjahre das Vereinsleben vollständig zum Erliegen kam. Das ist der Jubiläumsschrift zu entnehmen die im November vergangenen Jahres unter dem Titel „Zukunft braucht Herkunft“ erschienen ist. Darin festgehalten ist nicht nur die Geschichte des Vereins, auch die verschiedenen Gruppen werden vorgestellt. Dazu zählen die Radwandergruppe, die Wandergruppe, der Kreativ- und Klönkreis und der Geschichtskreis. Auch die zahlreichen Veröffentlichungen finden Erwähnung. Was nicht fehlen darf, ist die Restaurierung des neuen Gemeinschaftshauses Dessen Einweihung soll im Juni gefeiert werden – gemeinsam mit dem Jubiläum „100 Jahre GHV Tecklenburg“.