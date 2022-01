Tipps gibt es auch für Einheimische

Corona hat die Menschen immer noch fest im Griff. Wohl jeder hofft, dass bald wieder etwas Normalität in den Alltag einziehen wird und auch in den Urlaub. Wie bereits in den letzten zwei Jahren liegt das Reisen in Deutschland immer noch im Trend. Deshalb hat der Verein Tecklenburger Land Tourismus mit Beginn des Jahres das Freizeit- und Reisemagazin für die kommende Saison 2022 neu aufgelegt.

Das neue knapp 100 Seiten starke Magazin verlockt dazu, die Koffer zu packen, um eine erlebnisreiche Zeit auf dem „Balkon des Münsterlandes“ zu verbringen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Neben detaillierten Informationen zu den Premiumwanderwegen Teutoschleifen und dem Knotenpunktsystem des Radelparks Münsterland finden die Leser auch Infos zu den Themen Reiten, Wellness und Camping und erfahren Wissenswertes über die Geografie, Geschichte und Landschaft sowie Veranstaltungstipps, Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten.

Besondere Sehenswürdigkeiten

Auf je einer Doppelseite präsentieren sich die elf Ferienorte mit ihren besonderen Sehenswürdigkeiten. Und im bebilderten Gastgeberverzeichnis ist das Angebot übersichtlich nach Ferienorten sortiert und reicht von komfortablen Hotels über gemütliche Pensionen bis zu modernen Ferienwohnungen, schreibt der Tecklenburger Land Tourismus. Die fahrradfreundlichen Bett&Bike-Betriebe sowie die „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ sind besonders gekennzeichnet.

Zwar wird die Broschüre meist von auswärtigen Gästen angefragt, dennoch liefert sie auch Einheimischen viele Anregungen. Für die Gäste aus den benachbarten Niederlanden erscheint das Freizeit- und Reisemagazin erneut auch in niederländischer Sprache. „Trotz oder gerade wegen Corona wünschen wir uns auch in diesem Jahr eine sehr gute Resonanz “, erhofft sich die Geschäftsführerin Alexia Finkeldei.

Das Magazin ist beim Tecklenburger Land Tourismus in Tecklenburg und bei allen örtlichen Tourist-Informationen erhältlich. Außerdem kann es unter www.tecklenburger-land-tourismus.de entweder online bestellt oder direkt virtuell durchgeblättert werden.