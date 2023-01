Tipps zum Wandern erfreuen sich großer Beliebtheit

Mit großem Erfolg hat am Wochenende am FMO in Greven die Messe „Reisen und Freizeit“ stattgefunden. Nachdem wegen Corona die Messe die letzten zwei Jahre ausfallen musste, war es jetzt wieder so weit. Der Zulauf an beiden Tagen war enorm und überall war zu spüren, wie froh alle sind, dass solch eine Messe wieder stattfinden kann, heißt es in einem Pressebericht des Tecklenburger Land Tourismus.

Petra Timm aus Tecklenburg, Freia Rieser aus Lengerich, Heiner Haut und Manfred Raschke aus Recke sowie Petra Abraham vom Tecklenburger Land Tourismus waren auf den hohen Besucherandrang vorbereitet.

Neben den Teutoschleifen und den NaTourismus-Radrouten war ganz besonders das Geocaching-Angebot auf den Teutoschleifchen der Renner. Viele haben während der Coronazeit Wanderungen und Radtouren in der näheren Umgebung unternommen und freuten sich über weitere Tipps und Empfehlungen. Und da ist natürlich auch die Schatzsuche auf den Teutoschleifchen als Anregung zum Wandern mit Kindern sehr willkommen.