Traurige und sehr schöne Momente

Ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus bietet nicht nur interessante Einblicke, sondern auch Erfahrungen. Man trifft und unterstützt Leute in verschiedenen Lebenssituationen, lernt eigene Grenzen zu setzen und selbstbewusster zu werden.

Nach dem Schulabschluss stehen viele Absolventen vor der Frage, was sie nun tun wollen. Unendlich viele Möglichkeiten eröffnen sich: ein Auslandsjahr? Eine Ausbildung? Oder vielleicht direkt studieren? Auch unsere freie Mitarbeiterin Johanna Engel aus Ledde stand vor dem Problem. Sie entschied sich, wie auch 38 000 andere im Jahr 2020, für einen Freiwilligendienst. Ihre Erfahrungen hat sie zusammengefasst:

„Nachdem ich im vergangenen Jahr meine Schullaufbahn am Graf-Adolf-Gymnasium in Tecklenburg abgeschlossen habe, bewarb ich mich für ein duales Studium, das allerdings erst im Oktober 2021 beginnen sollte. So stand ich also vor einem großen Loch im Lebenslauf – Was soll ich das ganze Jahr über tun?

Als Plan B hatte ich mich bereits im Frühjahr auf einen Platz als Freiwilligendienstleistende im Bistum Osnabrück beworben. Die Arbeitsstelle vermittelt alle Freiwilligendienststellen der zugehörigen Einrichtungen. So kam ich zum Franziskus- Hospital Harderberg.

Im Vorfeld durfte ich einen Tag lang im Frühdienst auf einer Station zusehen. Überraschend schnell konnte ich persönliche Hemmungen ablegen und mithelfen, wenn Vorlagen gewechselt oder Patienten zur Toilette begleitet werden mussten. So entschied ich mich dafür. meinen Freiwilligendienst in der Pflege anzutreten, ohne jegliche weitere Erfahrung in dem Bereich.

Mitte August 2020 startete ich, etwas blauäugig, auf einer Station der Inneren Medizin. Dort werden verschiedene Patienten behandelt, darunter Menschen mit Herzproblemen oder Verstopfungen, mit einem entgleisten Diabetes oder Lungenentzündungen oder auch diversen anderen Erkrankungen. Als Freiwilligendienstleistende wird man dann direkt fest eingespannt, ob beim Waschen, Essen anreichen oder für Gänge zu den Untersuchungen.

Nach einem halben Jahr entschied ich mich – obwohl ich mich auch auf meiner ursprünglichen Station wohl gefühlt habe – noch einmal zu wechseln. Das zweite Halbjahr sollte ich nun auf einer chirurgischen Station verbringen. Im Darmkrebszentrum werden dort vor allem Patienten mit großen Bauch-OPs behandelt, aber auch Patienten der Gynäkologie und der Senologie, also Patienten, die an der Brust operiert wurden, versorgt.

Zwar war auf der neuen Station der klassisch pflegerische Aufwand wie Waschen oder auch die Toilettengänge geringer, allerdings fand nun auch mehr spezielle Pflege statt. Die Überwachung nach den OPs, die großen Verbände oder aber auch der seelische Beistand nahmen noch einmal ganz anders Zeit in Anspruch.

Auch war ich überrascht, dass die Arbeit und der Umgang mit Patienten noch einmal auf einer viel persönlicheren Ebene anstrengend waren. Bereits in den ersten Wochen meines Freiwilligendienstes bin ich mit dem Thema Tod in Berührung gekommen, und ich war auch mit dabei, wenn Patienten in die Pathologie gebracht wurden. Doch auf der anderen Station kam ich damit besser zurecht. Natürlich war es immer wieder traurig mitzuerleben, doch mit den vielen schönen Traditionen und Bräuchen konnte ich diese Situationen sehr gut verarbeiten.

Nun war ich allerdings auch mit Fehl- und Totgeburten und gefühlt immer jünger werdenden Krebserkrankten in Kontakt, mit deren Schicksalen ich erst einmal umgehen musste. Auch für die alteingesessenen Pfleger war dies nicht immer einfach, doch gerade der Dialog mit Kollegen, aber auch mit dem eigenen Umfeld hilft, das Erfahrene besser zu verarbeiten.

Bewegende und schöne Momente

Natürlich gab es auch besonders schöne Momente in dem Jahr. In meinen letzten Wochen hatte ich mir noch zum Ziel gesetzt, bei einer natürlichen Geburt dabei zu sein. Zwar hatte ich bereits einen Kaiserschnitt gesehen und war damals schon ganz gerührt von der Erfahrung und der Freude der Eltern, allerdings hatte ich von Auszubildenden mitbekommen, dass eine natürliche Geburt noch einmal auf eine ganz andere Weise aufregend schön und emotional sein soll.

Zwei Wochen lang meldete ich mich vor jeder Schicht im Kreißsaal, bis eine Mutter zusagte und mir erlaubte, der Geburt beizuwohnen. Fünf Stunden lang lag die Frau in den Wehen, und ich fieberte komplett mit. Da der Vater nicht bei der Geburt dabei war, durfte ich die Nabelschnur durchschneiden und sogar das Kind halten, während die Mutter weiter betreut wurde. Vor Rührung hätte ich in dem Moment am liebsten geweint.

Letztendlich war es also nicht nur ein Jahr dazwischen. Ich habe Leute in verschiedenen Lebenssituationen getroffen und unterstützt, gelernt eigene Grenzen zu setzen und selbstbewusster zu werden. Und auch wenn ich nicht weiter in der Pflege bleiben werde, werden mir diese Eindrücke lange bleiben.“