Trio bietet musikalische Kostbarkeiten

Zu einer besonderen musikalischen Reise durch die Jahrhunderte hatte Lucy Costelloe am Sonntag im Rahmen der Reihe der Picknick-Konzerte auf das Gelände von Haus Hülshoff eingeladen. Mit dem Trio „Strandgut“ aus der Hamburger Region waren drei ihrer Freunde gekommen, die ein facettenreiches Programm von Bach bis Piazzolla zusammengestellt hatten.

Die Reihe der Picknick-Konzerte hat sich mittlerweile in Tecklenburg etabliert als exquisites Musikerlebnis in besonderer Atmosphäre. Wie gewohnt war Nils Reuter für die professionelle technische Umsetzung zuständig, und so stand dem Vergnügen der über 100 Musikliebhaber eigentlich nichts entgegen. Selbst ein kurzer Regenschauer konnte dieses nicht mindern, so etwas kennt man ja von der Freilichtbühne, und dagegen kann man sich ja mit Regenschirm und winddichter Jacke schützen.

Mit Regenschirm und Jacke

Mit Birte Schultz am Violoncello erlebte man eine versierte Musikerin, die mit Akribie und Feinsinn jedem Werk eine ganz warm timbrierte Farbe verlieh. Als Spezialistin für die Musik des Barock und der Renaissance wusste sie, die Manierismen und Verzierungen der Werke dieser Epoche bestens in den ausgewogenen Klang des Trios zu integrieren. Da sie seit vielen Jahren auch im Musicalbereich erfolgreich ist, war dieser stilistische Crossover für sie eine natürliche Art des Musizierens.

Mit Virtuosität und Lebendigkeit spielte die aus Kiel stammende Querflötistin Angelika Schmidt. Als versierte Dozentin für Querflöte in Hamburg-Langenhorn und Mitglied des Duos „Milonga del Angel“ bestach sie mit professioneller Spielkultur. An der Gitarre konnte Matthias Strass seine Qualitäten in den lebendigen Spielfluss des Trios „Strandgut“ einbringen. Seine langjährige Erfahrung, schließlich ist er seit über 25 Jahren international erfolgreich, zeigte sich auch in den vielen Stücken, die er für die Duo- beziehungsweise Triobesetzung komponiert hatte und deren eigener Stil das Publikum an diesem Nachmittag einfach begeisterte.

Ein eigener Stil

Ob bei traditionellen Weisen wie dem seit der Zeit von Königin Elisabeth I. bekannten „Greensleeves“ oder bei den irischen Liedern „Minstrel Boy“ sowie „Toss the Feather“ – das besondere Lebensgefühl kleidete das Trio in ein stimmungsvolles Gewand. Aber auch bei Werken ganz großer Komponisten war das Ensemble bestens zu Hause. Mit exquisiter Melodieführung erklang das „Largo“ aus der Oper „Xerxes“ von Händel, Grazie und Anmut zeigten sich bei den Gavotten von Bach, Melancholie versprühte die „Humoreske“ von Antonin Dvorak und mediterranes Flair versprühten die „Asturiana“ von Manuel de Falla. Die überaus anspruchsvollen Variationen über Themen aus Bizets Oper „Carmen“ gestaltete Angelika Schmidt mit Esprit und Leidenschaft, da diente ihre wohl eingesetzte Virtuosität immer dem musikalischen Ausdruck. Wenn dann noch der weltbekannte „Libertango“ von Astor Piazzolla den Geist des Tango Nuevo verbreitete, war das Vergnügen des Publikums einfach komplett.

Aber dieses Picknick-Konzert hatte auch noch einige musikalische Kostbarkeiten aus der Feder von Matthias Strass zu bieten. Seine klangmalerischen Stimmungsbilder von „Irland“ bis zur „Reise nach Norden“ luden die Zuhörer zum Träumen ein, da konnte man sich treiben lassen im zauberhaften Sturm der wunderbaren Melodien.