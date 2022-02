Ukraine-Konflikt mit Sorge beobachtet

Die Bilanz der Amazone-Werke, das in Leeden Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera, gezogene Düngerstreuer und Großflächensämaschinen fertigt sowie ein Ersatzteilzentrum beherbergt, weist zum zweiten Mal in Folge eine deutliche Umsatzsteigerung aus. Nach 15 Prozent im Jahr 2020 konnte der Umsatz diesmal sogar um 22 Prozent erhöht werden.

Die Amazone-Gruppe bleibt weiter aus Wachstumskurs und hat trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie die nächste Umsatzmarke von 650 Millionen Euro übersprungen. Diese Zahl nennt das Unternehmen bei der Präsentation der Jahresbilanz 2021. Nun könnte sich allerdings der Konflikt in der Ukraine bemerkbar machen. Der Hersteller von Land- und Kommunalmaschinen ist weltweit tätig und hat auch einen Produktionsstandort im russischen Samara.

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es: „Eine verlässliche Aussage zur weiteren Geschäftsentwicklung ist aufgrund vielfältiger wirtschaftlicher und politischer Sondereinflüsse aktuell nicht möglich. Ein augenblicklich hoher Auftragsbestand in der Amazone Gruppe trifft zum einen auf eine angespannte Situation auf der Zulieferseite, welche zur Zeit trotz intensivster Bemühungen teilweise zu Engpässen und Verzögerungen in der Produktion führt. Zum anderen sind die handelspolitischen Konsequenzen durch den offenen Konflikt in der Ukraine zur Zeit kaum zu bewerten und von hoher Relevanz. Unabhängig vom Geschäftsinteresse beobachten wir die Entwicklung mit großer Sorge. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, unseren Mitarbeitenden und Partnern in den betroffenen Gebieten.“

Die Bilanz des Unternehmens, das im Werk in Leeden Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera, gezogene Düngerstreuer und Großflächensämaschinen fertigt sowie ein Ersatzteilzentrum beherbergt, weist zum zweiten Mal in Folge eine deutliche Umsatzsteigerung aus. Nach 15 Prozent im Jahr 2020 konnte der Umsatz diesmal sogar um 22 Prozent erhöht werden. Der Gesamtumsatz des Familienunternehmens hat damit im Geschäftsjahr 2021 einen neuen Höchstwert von 655 Millionen Euro erreicht (2020: 537 Millionen Euro). „Dies ist ein riesiger Erfolg für die gesamte Amazone Gruppe und unsere Partner“, freuen sich die beiden Inhaber Christian Dreyer und Dr. Justus Dreyer. „Das Kundeninteresse an moderner Amazone Landtechnik für eine präzisere und kostensparende Arbeitserledigung ist national wie international sehr hoch.“ Die Amazone Gruppe konnte auch 2021 sehr gut von seiner Innovationsstärke und dem breiten Gesamtangebot für Betriebe aller Größen, sowohl in der konventionellen als auch in der ökologischen Landwirtschaft, profitieren.

Dies gelte insbesondere durch die starke Stellung auf allen bedeutenden Exportmärkten, die einen Gesamtanteil von über 80 Prozent ausmachen, teilt das Unternehmen mit. Speziell in den für Amazone wichtigen Märkten Deutschland, Frankreich, Polen und Russland konnten überaus starke Umsatzzuwächse verzeichnet werden. Darüber hinaus seien die Landtechnikgeschäfte in Österreich, Irland, in der Ukraine und im Baltikum sehr gut gestiegen. In den USA und Kanada habe es zudem positive Effekte durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Vertriebsorganisation gegeben. Auch in Übersee-Märkten wie Südafrika, Japan und Australien konnten die Geschäfte vertriebsseitig sehr gut entwickelt werden.

Die Zahl der weltweit Beschäftigten ist im Jahresverlauf auf rund 2000 Mitarbeitende gestiegen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf mehr als fünf Prozent des Umsatzes. In Sachanlagen investierte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 wieder einen zweistelligen Millionenbetrag.

In Anbetracht des weiterentwickelten Produktprogramms mit großen Arbeitsbreiten sowie höheren Stückzahlen erweitert die Amazone-Gruppe derzeit ihre Produktionskapazitäten. So ist bereits drei Jahre nach der Einweihung des Standortes Bramsche die erste Erweiterung dort im Bau. Die zusätzlichen Hallen mit 8000 Quadratmeter Fläche ermöglichen künftig die effiziente Fertigung aller Amazone-Pflanzenschutzspritzen-Baureihen. Darüber hinaus wird es zusätzlichen Platz für Maschinenprüfungen und Qualitätsoptimierungen der technologisch anspruchsvollen Produkte geben. Damit einhergehende Montageverlagerungen schaffen wiederum Kapazitäten für die Erweiterung des Ersatzteilzentrums am Standort Tecklenburg-Leeden zur weiteren Verbesserung des weltweit hohen Servicegrades, kündigen die Amazone-Werke an.

„Im modernen Pflanzenbau spielen die Themen rund um das maximale Ertragsniveau, die Kosteneffizienz und die nachhaltige Entwicklung eine entscheidende Rolle“, signalisieren die Inhaber. „Zu einer ökonomisch sinnvollen Leistungssteigerung gehört auch ein effizienter Einsatz aller Betriebsmittel.“ Im Bereich der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung hat Amazone bereits mit vielen innovativen Lösungen reagiert. Seit Frühjahr 2021 sind beispielsweise die ersten UX SmartSprayer auf dem Feld im praktischen Einsatz. Ausgestattet mit der hochpräzisen Kameratechnologie und Bildverarbeitung von Bosch erkennt das System Unkräuter in Reihenkulturen. Mit dieser Technik kann der Pflanzenschutzmitteleinsatz zukünftig um bis zu 80 Prozent reduziert werden. Aber auch die wendende Bodenbearbeitung verstärkt Amazone mit der Entwicklung von zwei komplett neuen Pflugbaureihen.

Die Anforderungen an Präzision und Bedienkomfort haben auch in der Kommunaltechnik längst Einzug gehalten. So bietet Amazone einen neu entwickelten Winterdienststreuer für die Salz- und Soleausbringung an. Die Maschinen für die professionelle Grünflächenpflege wurden ebenfalls weiterentwickelt.