Umbau für 7,75 Millionen Euro

Gerüste stehen derzeit rund um das Kulturhaus. Doch sie stehen dort aus Sicherheitsgründen. Auch wenn sie noch kein Zeichen sind für einen baldigen beginn der Umbauarbeiten, so liegen sie doch nicht mehr in weiter Ferne. Derzeit laufen die Planungen für die europaweite Ausschreibung. Mitarbeiter des Planungsbüros Pape aus Herford werden heute in der Sitzung des Stadtrates den aktuellen Stand erläutern und sich auch zu den Kosten äußern. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Kulturhaus.

Ein Fachplaner für Brandschutz, ein Haustechniker sowie die LWL-Denkmalbehörde sind mit ins Boot geholt worden und haben das Gebäude unter die Lupe genommen. Wie der Vorlage für die Ratssitzung zu entnehmen ist, wird „zur Sicherstellung für den Brandschutz und für die Barrierefreiheit vom Untergeschoss bis zum Obergeschoss ein Anbau in Form eines Treppenhauses mit Aufzug erforderlich sein“. Erfreulich: Die vorhandenen Leitungstrassen der Lüftungskanäle und Versorgungsschächte sind für eine moderne Gebäudetechnik ausreichend dimensioniert.

Treppenhaus mit Aufzug

Die Sandsteinfassade des Hauses soll bleiben, allerdings müssen alle Platten abgenommen und mit Edelstahlankern neu befestigt werden.

Zur Innenausstattung wird ausgeführt, dass der große Saal künftig teilbar und für 350 Personen ausgelegt sein soll. Er soll einen Thekenbereich bekommen. Im Erdgeschoss werden zwei Theken für den Ausschank von Getränken und mit Küchenbereich für die Essenausgabe vorgesehen. Die Räume im Untergeschoss sollen für die Vereinsarbeit und für die dauerhafte Nutzung als Stadtarchiv renoviert werden. Zusätzliche Sanitäreinrichtungen sind ebenfalls vorgesehen.

Thekenbereich

Allein für die Arbeiten an der Fassade werden laut Sitzungsvorlage rund eine Million Euro ausgegeben werden müssen. Auch der Anbau des Treppenhauses mit Aufzug sowie die Ausstattung des Gebäudes werden kräftig zu Buche schlagen. Unter Berücksichtigung der Ingenieurleistungen sowie einer möglichen Kostensteigerung von 20 Prozent wurden Investitionskosten in Höhe von 7,75 Millionen Euro ermittelt. 70 Prozent der Kosten sind förderfähig, so dass für die Stadt ein Anteil in Höhe von 2,3 Millionen Euro verbleibt.