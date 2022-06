Ungeduld kann gefährlich sein

Es könnte so idyllisch sein: Das gleichmäßige Geklapper der Hufe von Laif und Wombel wirkt beruhigend, während die beiden kräftigen Kaltblüter gemächlich die historische Postkutsche über die Wirtschaftswege ziehen. In dem alten Gefährt hat eine kleine Geburtstagsgesellschaft Platz genommen. Hannelore Schönfeld aus Lengerich wird an diesem sonnigen Freitag 80 Jahre alt und hat die Kutschfahrt von der Familie geschenkt bekommen. Während die vier Passagiere die leicht ruckelige Fahrt genießen, sieht es auf dem Kutschbock anders aus. Dort ist höchste Konzentration gefragt – besonders auf der Bahnhofstraße.

