Wird 2023 „dramatisch“?

In Tecklenburg sind nach Angaben der Verwaltung momentan 174 Flüchtlinge und Asylbewerber in kommunalen Unterkünften beziehungsweise in von der Stadt angemieteten Immobilien untergebracht. Da mit der Zuweisung weiterer Menschen gerechnet wird, sind bereits weitere Wohnungen und Häuser angemietet worden. Bürgermeister Stefan Streit warnte im Rat am Dienstagabend gleichwohl davor, dass die Situation im kommenden Jahr „dramatisch“ werden könnte.

