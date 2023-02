Uwe Hitzmann neuer zweiter Vorsitzender

Ehrungen und Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Ledde-Dorf. Nach dem tragischen tödlichen Unfall des zweiten Vorsitzenden kurz vor Weihnachten musste dieses Amt neu besetzt werden. Die Mitglieder wählten einstimmig Uwe Hitzmann.

Der erste Vorsitzende, Dirk Heiligtag, hatte zuvor die zahlreich erschienenen Schützenschwestern und Schützenbrüder im Ledder Gemeindehaus begrüßt, darunter die amtierende Schützenkönigin Sylke Heiligtag sowie den zweiten Schützenkönig Guido Klekamp.

Von der Versammlung des Schützenvereins Ledde-Dorf wurden zehn Mitglieder neu in den Verein aufgenommen.

Zehn neue Mitglieder

Elke Lagemann trug den Jahresbericht der Spielgemeinschaft Ledde-Lengerich vor. Diese hat wegen Nachwuchsmangel ihren Spielbetrieb seit dem Schützenfest 2022 eingestellt. Man ist aber mit anderen Vereinen und auf Kreisfeuerwehrverbandsebene auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, heißt es im Bericht des Schützenvereins. Als erste Schießwartin gab Elke Lagemann ihren Rücktritt bekannt. Die Schießgruppe nahm an mehreren Wettkämpfen sowie am Heimatschützenfest teil. Zu den regelmäßig stattfindenden Übungsschießen auf dem Ledder Schießstand sind Interessierte immer willkommen. Geplant ist, ab dem 9. Februar alle 14 Tage zu schießen.

Dirk Heiligtag erinnerte in seinem Jahresbericht über verschiedene Aktivitäten im vergangenen Jahr, bevor der Kassenbericht vom ersten Kassierer Jörg Donnermeyer vorgetragen wurde. Er berichtete unter anderem von steigenden Kosten in allen Bereichen. Die Kassenprüfer Axel Störmer und Guido Klekamp hatten keinerlei Beanstandungen, sodass der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Bei den Vorstandswahlen wurde der erste Kassierer Jörg Donnermeyer einstimmig bestätigt. Das Amt des ersten Schießwartes übernimmt Stefan Brandt. Als neuer Kassenprüfer für den scheidenden Axel Störmer wurde Oliver Igelbrink gewählt.

Den Festausschuss 2023 bilden Axel Störmer und Henrik Hinnah, neu dabei sind Jonas Gröning und Guido Klekamp.

Ehrungen

Die Ehrungen nahm Hauptmann Andre Landwehr mit dem Vorsitzenden Dirk Heiligtag zusammen vor: Seit 40 Jahren Mitglieder sind Maike Donnermeyer, Stefan Sundermann und Jörg Osterhaus. Seit 50 Jahren dabei: Uwe Hinnah, Elke Lagemann, Horst Riesenbeck, Thomas Sundermann sowie Anja Wilde. Seit 60 Jahren halten Heinz Hollmann und Manfred Lehmkühler dem Verein die Treue.

Der Vorsitzende der Spielgemeinschaft, Detlef Lagemann, ehrte noch Maike Donnermeyer, Elke Lagemann und Uwe Hinnah für die langjährige aktive Mitgliedschaft im Spielmannszug Ledde sowie der Spielgemeinschaft Ledde / FF Lengerich mit einem Orden.

Ein weiteres Thema war das Ledder Schützenfest auf dem Dorfplatz. Dirk Heiligtag erläuterte die enormen Anstrengungen und Kosten, die auf den Verein zukommen werden und bat um tatkräftige Unterstützung aller Vereinsmitglieder. Am Freitag, 9. Juni, wird im Festzelt wieder das große Menschenkickerturnier stattfinden. Am Samstag, 10. Juni, spielt abends die Band „Lets Dance“ live zum Tanz auf. Am Sonntag, 11. Juni, ist Familientag. Bei Kaffee und Kuchen, einer großen Tombola, einer Hüpfburg und zünftiger Blasmusik soll das Schützenwochenende dann ausklingen. An allen Tagen ist freier Eintritt.

Abschließend wurde Tom Donnermeyer zum neuen Administrator der vereinseigenen Internetseite schuetzenverein-ledde.de ernannt.