Vater und Tochter sind fasziniert

Acht oder neun Jahre war er alt, ganz genau weiß er es nicht mehr. Da hat er eine Eisenbahn bekommen. „Mein Vater hat sie aufgebaut“, erinnert sich Reinhard Zerull. Als kleiner Junge war er damit nicht so recht einverstanden. „Das hätte ich anders gemacht“, sagte er seinem Vater. „Dann mach doch“, bekam er zur Antwort. „Seitdem hat mein Vater nie wieder etwas an der Eisenbahn gemacht“, erzählt der Tecklenburger und muss lachen. Als Teenager hatte der Tecklenburger nicht mehr so viel Interesse an Modelleisenbahnen. Doch als der heute 66-Jährige in den 40ern war, lebte es wieder auf und ist bis heute geblieben. Und es gilt nicht nur seiner eigenen Bahn HO-Anlage, die auf dem Dachboden steht, sondern auch der kleineren im Puppenmuseum. Die bringt er wieder auf Vordermann.

Der gelernte Elektriker ist nicht alleine, wenn er zu seinem Werkzeug greift. Stets mit dabei ist seine 17-jährige Tochter Nadine. Auch sie hat sich – kein Wunder bei dem Vater – schon als Kind mit Modelleisenbahnen beschäftigt und lieber mit Autos als mit Puppen gespielt. „Ich war nicht das typische Mädchen und habe mich immer mehr für Technik interessiert“, erzählt die Schülerin, die die Kaufmännischen Schulen besucht mit dem Schwerpunktfach Betriebswirtschaftslehre. Industriekauffrau oder Architektin schweben ihr als Berufe vor.

Jedenfalls ist Nadine handwerklich versiert und ihrem Vater eine große Hilfe dabei, die Eisenbahn im Museum wieder zum Laufen zu bringen. Und das ist eine Herausforderung. „16 Züge können gleichzeitig fahren“, erläutert die 17-Jährige, während sie mit geübtem Griff und viel Fingerspitzengefühl eine Lok auf die Schienen setzt. Doch bis auch wirklich alle fahren können, gibt es viel zu tun an dem Modell.

„Sie hat zwei Jahre nur gestanden“, weiß Reinhard Zerrull. Als erstes muss die Anlage komplett vom Staub befreit werden. Die Loks müssen geölt werden. Bahnstrecke für Bahnstrecke müssen die Stromkreise und Drähte überprüft werden, von denen es eine für den Laien verwirrende Vielzahl gibt. „Wir müssen nachgucken, wo bei den Schienen eine Lücke ist oder sie nicht richtig sitzen“, schildert Nadine die mühsame Arbeit. Weichen müssen gelötet oder ausgetauscht werden. Die Oberflächen der Schienen werden mit einem speziellen Stein abgerieben.

Dann kommt der Akku-Sauger zum Einsatz.

Wenn Zerrull das vorführt, bekommt der Zuschauer allmählich eine Ahnung davon, wie viel Zeit noch investiert werden muss, bis die Bahn wieder perfekt läuft. Zumal Vater und Tochter nur am Wochenende Zeit haben, sich darum zwei oder drei Stunden zu kümmern. „Wir müssen das erst mit der Technik hinbekommen, bevor wir uns um das Aussehen kümmern“, sagt Nadine und weist auf die kleinen Häuschen. Dann werde die Anlage gestaltet.

„Es ist faszinierend“, findet sie mit Blick auf die drei fahrenden Loks, die selbst die Gleise finden, die frei sind. Kommt eine Lok in den Schattenbahnhof (den der normale Besucher nicht sieht), hält sie dort und eine andere setzt sich in Bewegung. Später einmal soll richtig viel los sein auf der Anlage, verspricht Reinhard Zerull. Wann das der Fall sein wird? Da spricht man wohl besser von Jahren als von Monaten.

Das stört den Elektriker nicht, der ein Perfektionist ist – auch bei seiner großen Anlage zu Hause. „Wenn alles funktioniert, bin ich hellauf begeistert. Und wenn nicht, kann ich Nächte damit zubringen, den Fehler zu finden. Wenn ich eine Idee habe, stehe ich wieder auf und probiere sie aus.“ Und wenn es dann klappt? „Das sind Erfolgs- und Glücksgefühle.“

Und auch die Bahn im Puppenmuseum lässt ihn nicht los. Wenn eine Lok fünf oder sechs Mal problemlos eine Runde dreht, in der siebten dann aber stehen bleibt, oder wenn eine Weiche nicht schaltet, will und muss er die Ursache finden. Das lässt ihm keine Ruhe. „Die Anlage spielt mit uns“, findet Nadine und muss schmunzeln.

Doch es ist nicht nur das, was man sieht, was in Ordnung gebracht werden muss. Im Verborgenen liegt für den Betrachter die elektronische Steuerung. Hunderte von dünnen Kabeln sind in den großen Kästen zu sehen. Wohin laufen sie? Um das herauszufinden, müssen Nadine und ihr Vater auch schon einmal unter die Platte krabbeln.

In die Steuerungstechnik musste sich der 66-Jährige erst einarbeiten. Er hat Zeichnungen gemacht und einen dicken Ordner mit Unterlagen gesammelt. „Das ist viel Arbeit, die man nicht sieht.“

Irgendwann einmal wird alles fertig sein und funktionieren. Dank Reinhard und Nadine Zerull ist das Puppenmuseum dann um eine Attraktion reicher. Und die vielen Freunde von Modelleisenbahnen werden viel Spaß daran haben, wenn einige der rund 60 Loks und unzähligen Waggons gleichzeitig auf die Strecke gehen.