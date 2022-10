Verbrechen gegen die Menschlichkeit real verhandelt

In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben 14 GAG-Schüler und zwei Betreuungslehrer einen Teil ihrer Herbstferien verbracht. Sie haben sich dort mit juristischen historischen Modellfällen befasst.

Seit 15 Jahren beteiligt sich das GAG am MICC

Bereits seit seiner Entstehung im Jahr 2006 in der polnisch-deutschen Gedenkstätte Krzyżowa (Kreisau) ist das Model International Criminal Court (MICC) Bestandteil der außerschulisch stattfindenden Lernangebote für die Oberstufe am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG). Ein kleines Jubiläum fand nun verspätet statt, bedingt durch eine pandemiebedingte Pause seit 2019.

Finanziell gefördert durch den Verein der Freunde des Graf-Adolf-Gymnasiums, ist es ein in englischer Sprache durchgeführtes internationales Simulationsspiel, das Jugendlichen die Vorgänge an den internationalen Strafgerichtshöfen von Nürnberg (1945-1948) und dem seit 2002 existierenden Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nahebringt.

Vorbereitet an ihren Schulen, verständigen sich international zusammengesetzte Teams von Jugendlichen über historische Modellfälle, in denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen internationales Kriegsrecht real verhandelt wurden.

Historische Modellfälle

In den Teams standen in diesem Jahr drei historische Fälle zur Verhandlung: Ausbeutung von Kriegsgefangenen im II. Weltkrieg (1939-1945), Völkermord im Balkankrieg (1991-2001) sowie Volksverhetzung über einen Rundfunksender in Ruanda, die ebenfalls zu einem Völkermord beitrug (1994), standen im Fokus einer neuen rechtlichen Bewertung.

Mit dabei waren aus der Jahrgangsstufe 11 des GAG Ajándék Biró, Salomé Breustedt, Amelie Brundiek, Maria Freude, Filip Gnyla, Kaja Luchterhand, Mia Mählmann, Malina Mahnig, Jette Julia Renfert, Zoe Schefzyk, Helena Timmerbrink, Maarten Veltkamp, Celina Walonka und Rieke Weber. Sie traten in den Herbstferien, vorbereitet und begleitet von ihren Lehrkräften Tobias Sechelmann und Inga Diener-Friesen, die Reise in die serbische Hauptstadt Belgrad an – und damit erstmals nicht nach Krzyżowa. Zusammen kamen 54 Jugendliche aus Polen, Serbien und Deutschland.

In der MICC-Woche genossen sie die Chance, neue Menschen, Kulturen und Ansichten kennenzulernen. Viele Gespräche, Workshops und Vorträge ermöglichten neue Einsichten – und das in einem Jahr, das die Schrecken des Krieges und die Bedeutung von Frieden sowie die Wahrung international geltenden Rechts stark ins internationale Bewusstsein gerückt hat.