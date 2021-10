Vereine wollen weiter Menschen im Ahrtal helfen

Solidarität ist ein wichtiger Wert in der Landwirtschaft und in Brochterbeck. Vor diesem Hintergrund organisierten die Landjugend Brochterbeck (KLJB) und der landwirtschaftliche Ortsverein (LOV) einen Bus, um mit Helfern in das vom Hochwasser betroffene Katastrophengebiet zu fahren. Doch damit ist die Hilfe noch nicht beendet. Nun wird eine Spendenaktion gestartet.

„Die Bilder und Eindrücke werden noch lange nachwirken“, ist sich Julian Schulte-Laggenbeck, Vorsitzender der KLJB, sicher. Ähnlich geht es allen, die sich einen Sonntag Zeit genommen haben, um den Menschen in den Flutgebieten zu helfen. „Es ist schon enorm, was die Leute bisher schon geschafft haben, aber es ist noch so viel zu tun“, sagt auch Ewald Schulte-Laggenbeck, Vorsitzender des LOV. Der Bus startete früh morgens mit 28 Helfern aus Brochterbeck und Umgebung. Am Ziel wurden die Brochterbecker in Gruppen eingeteilt. Dann hieß es anpacken. Es wurde aufgeräumt, abgebaut und aufgebaut und den Menschen im Ahrtal gezeigt, dass sie nicht alleine sind. Sie konnten mit ihren Händen helfen, aber auch bei persönlichen Begegnungen Mut und Zuversicht geben.

Spendenkonto eröffnet

Für die Organisatoren steht fest, dass sie weiter helfen wollen. So wurde mit dem Schützenverein Lienen-Niederdorf vereinbart, ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse zu eröffnen. Es ist unter „www.einfach-gut-machen.de/ksk-steinfurt/project/spendenaktion-fuer-die-flutopfer-im-ahrtal“ zu finden oder auf den Internetseiten der KLJB Brochterbeck und des Schützenvereins Lienen-Niederdorf.

Von den Spenden werden Werkzeuge und Geräte hier vor Ort gekauft. Zuvor wird beim Helfer-Shuttle angefragt, welche Hilfsmittel benötigt werden. Diese werden dann für den Transport zusammengefasst und von den Organisatoren direkt ins Ahrtal geliefert. So kann auch sichergestellt werden, dass jeder gespendete Euro bei den Flutopfern ankommt. Die KLJB, der LOV und der Schützenverein hoffen laut Pressemitteilung auf viele Spender, um den Menschen im Ahrtal weiter helfen zu können.