Verlierer werden zu Helden

Endlich: Die Freilichtspiele haben wieder eine normale Saison. Zum Auftakt gab es am Sonntag die Premiere des Musicals „Der Zauberer von Oz“.

Minutenlangen Applaus und Standing Ovations gab es am Sonntag auf der Freilichtbühne. Dort feierte das Musical „Der Zauberer von Oz“ eine umjubelte Premiere und einen tollen Start in die Saison. Für die Aufführung war die Originalgeschichte etwas abgewandelt worden. Es geht um Dorothy (Lasarah Sattler), die zusammen mit dem groß gezaubertem Hund Toto (Jürgen Brehm) in Oz gelandet ist.