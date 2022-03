Vertrauensvoll zusammenarbeiten

Erneut hatte das Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) für die Jahrgangsstufe 7 sowie für eine achte Klasse das Projekt „Stark im Miteinander – Fairmobil“ zu Gast. Es ist ein pädagogisches Projekt des Deutschen Jugendrotkreuz Münster, das soziales Miteinander ins Zentrum eines ganzen Schultags einer Klasse rückt. Inhaltliches Schwerpunktthema ist ein respektvoller Umgang miteinander sowie Mobbingprävention. Da am GAG in der Jahrgangsstufe 7 durch Differenzierung neue Klassen zusammengestellt werden, ist auch das Thema Teambildung im Klassenverband ein Schwerpunkt des Fairmobil-Schultags.

Respektvoller Umgang

Wie es in einem Pressebericht der Schule heißt, wurden Selbstvertrauen, gegenseitiges Vertrauen und Kooperationsfähigkeit in der Sporthalle in gemeinschaftlich zu lösenden Aufgaben trainiert, die im Vorfeld mit den Klassenleitungen speziell für die Lerngruppen abgestimmt worden waren. Es sind Übungen, die gegenseitiges Vertrauen erhöhen sowie das Erkennen eigener Möglichkeiten und Grenzen. Für GAG-Beratungslehrerin Anja Weitkamp, die das Projekt im Rahmen des Aktivkreises Soziales Lernen nach Tecklenburg geholt hat, ist dies wichtig, um den 13-Jährigen wertvolle und vielfach verblüffende Erfahrungen zu vermitteln. Die Klassenleitungen konnten passgenaue Module für ihre Schülerinnen und Schüler auswählen. Sie beobachteten auch in der Auswertungsphase das soziale Miteinander ihrer Klassen mit.

Das Fairmobil, voll beladen mit Materialien, Geräten und den damit verbundenen praktischen Ideen geschulter Mitarbeiter des Deutschen Jugendrotkreuzes, macht eine Vielzahl anspruchsvoller Kooperationsaufgaben und Vertrauensübungen möglich. Es sind, im Unterschied zum Miteinander im Klassenzimmer vor allem gesicherte Körperübungen in der Turnhalle, die soziales Handeln und Kooperation erfordern. Das Prinzip wechselnder Stationen, die durch Schülerinnen und Schüler der Pädagogikkurse der Oberstufe begleitet wurden, fördert auch die Erfahrung, dass es nicht immer die besten Freundinnen und Freunde sein müssen, von denen eine erfolgreiche Zusammenarbeit abhängt.