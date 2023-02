Viel entspannter als daheim

In ihrer Heimat ist es jetzt richtig heiß, da kann man angesichts der aktuellen Temperaturen in Tecklenburg auch schon einmal frieren. Dem einen gefällt da, dem anderen eher nicht. Trotzdem fühlen sich die drei Austauschschüler aus Südamerika sehr wohl, die im Graf-Adolf-Gymnasium zu Gast sind.

Austauschschüler aus Südamerika am GAG

Mateo und Tadeo kommen aus Lima (Peru) und Nicolás aus Córdoba (Argentinien sind zu Gast am GAG). Quinn, Nepomuk und Robin sind ihre Austauschpartner.

Mateo und Tadeo kommen aus Lima (Peru) und Nicolás aus Córdoba (Argentinien). Alle drei besuchen in ihrer Heimat eine deutsche Schule und sprechen sehr gut Deutsch, was die Eingewöhnung und die Kommunikation mit den Mitschülerinnen und Mitschülern in Tecklenburg erleichtert hat.

„ Hier geht es nicht nur ums Lernen, Lernen, Lernen, sondern auch um die Persönlichkeit der Schüler. “ Mateo aus Lima (Peru)

Gemeinsam mit ihren Austauschpartnern Quinn, Nepomuk und Robin besuchten sie in den vergangenen Wochen den Unterricht der Klassen 9a, 9b und 9c. Mateo, Tadeo und Nicolás betonen, wie nett sie die Lehrkräfte am GAG finden und dass das Schulleben hier im Vergleich zu ihrer Heimat definitiv entspannter und nicht so stressig sei. „Hier geht es nicht nur ums Lernen, Lernen, Lernen, sondern auch um die Persönlichkeit der Schüler“, sagt Mateo.

Begeistert zeigten sich alle drei vom öffentlichen Nahverkehr in Deutschland, vor allem hinsichtlich Sauberkeit und Sicherheit. „Es ist super, dass man hier einfach in einen Bus steigen kann und weiß, dass man schnell und sicher am Ziel ankommt. Das ist mit dem Nahverkehr in Lima überhaupt nicht zu vergleichen,“ meint Tadeo.

Ausflug nach Berlin

Außer Tecklenburg und Umgebung haben die drei Südamerikaner mehrere Tage in Berlin verbracht und die Hauptstadt kennen gelernt. Nicolás war außerdem in Frankfurt, Mateo und Tadeo haben einen Ausflug nach Enschede gemacht. Tadeo hat darüber hinaus Köln einen Besuch abgestattet während Mateo in Willingen Ski gefahren ist.

Besonders gefällt ihnen an Deutschland, dass hier alles so sauber sei und die Menschen respektvoll und höflich miteinander umgehen. „Allerdings ist es hier wirklich kalt. Das gefällt mir überhaupt nicht,“ sagt Tadeo, während Nicolás sagt: „Mir gefällt es, dass es hier relativ kalt ist. Das ist jedenfalls viel besser als die 45 Grad, die aktuell in Argentinien herrschen.“