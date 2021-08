Viel Spaß beim Training und beim Spiel

Rundum gelungene Trainingstage haben 44 Kinder und Jugendliche bei der traditionellen Tennis-Ferien-Woche des Tennisclubs Blau-Weiß Tecklenburg vom 9. bis zum 12. August erlebt.

Bei guten Wetterbedingungen setzte ein siebenköpfiges Trainer- und Betreuerteam ein methodisch abwechslungsreiches Trainingsprogramm mit altersgemäß aufgebauten Spieleinheiten zu Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination um. Trainiert haben die Fünf- bis 13-Jährigen in Gruppen und je zwei Abschnitten am Vor- und Nachmittag. Dabei gab es aber immer wieder auch ausreichend Zeit für freies Spiel, um das Erlernte umzusetzen, heißt es in einem Bericht des Tennisclubs. Im Vordergrund stand immer wieder der Spaß, die altersgemäße Freude an der Bewegung.

Freude an der Bewegung

Diese Einstellung, nach dem Corona-Jahr Kindern endlich wieder genügend Raum und Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen zu geben, stand auch für den Verein im Vordergrund. Im Betreuerstab hatte es einen Teamwechsel für die Ferienwoche gegeben, so dass der neue hauptamtliche Trainer des Vereins, Stephan Heet, Gelegenheit hatte, seine Vorstellungen mit dem Team umzusetzen.

Das Feedback zur Tennis- Ferienwoche war sehr positiv. Die Kinder zeigten sich begeistert von den neuen sportlichen Gemeinschaftserfahrungen, besonders auch vom schmackhaften Mittagessen, das diesmal wieder kostenlos vom Restaurant „Alte Schmiede“ zur Verfügung gestellt worden war. Die Eltern waren höchst zufrieden mit dem vielfältigen Trainingskonzept und zeigten sich darüber hinaus überrascht vom renovierten Clubhaus mit sanierten Umkleiden und Nasszellen und einem modern ausgestatteten Aufenthaltsraum.

Dieser neue Schwung im Tecklenburger Tennisclub hat bereits zu einem Mitgliederzuwachs von 20 Erwachsenen und Kindern geführt, heißt es abschließend in dem Bericht.