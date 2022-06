Viel Stoff für die Leseratten

Lange hat es gedauert, doch nun ist sie endlich fertig und kann genutzt werden: die kleine Bücherei in der Grundschule Teutoburger Wald am Standort Tecklenburg. Und sie scheint gut anzukommen beim Zielpublikum. Die ersten Gäste begannen direkt in den Regalen zu stöbern – und ließen sogar die extra bereitgestellten Süßigkeiten links liegen.

Lange hat es gedauert, doch nun ist sie endlich fertig und kann genutzt werden: die kleine Bücherei in der Grundschule Teutoburger Wald am Standort Tecklenburg.

Die ehemalige Schulleiterin Barbara Wömmel hatte in ihrer aktiven Zeit den Anstoß gegeben, eine Schulbücherei zu gründen. Dazu hatte sie Kontakte geknüpft zu Dr. Jürgen Naescher und Gerhard Knoblauch vom Lions-Clubs Tecklenburg. Und das hat sich in barer Münze ausgezahlt: Es gab eine Spende in Höhe von 2500 Euro.

Welche Bücher sollten dafür angeschafft werden? Bei der Auswahl gab es tatkräftige Unterstützung vom Buchhändler Ulrich Veldmann. Der habe „eine tolle Buchauswahl zusammengestellt“, lobt Saskia Nieberg, die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule. Weitere Bücher gab es von der Stadtbücherei Tecklenburg. Die Vorsitzende deren Fördervereins, Manuela Sandhop-Wellmann, brachte zahlreiche Sachbücher als Dauerleihgabe mit.

So also bestens ausgestattet, konnten sich die ersten Kinder umsehen. Es waren zunächst die acht Klassensprecher, die alles in Augenschein nehmen durften. Sie waren überwältigt von dem neuen Angebot, begannen direkt in den Regalen zu stöbern und ließen sogar die extra bereitgestellten Süßigkeiten links liegen.

Mittlerweile dürfen alle Schülerinnen und Schüler die Bücherei nutzen. In regelmäßigen Abständen machen sie das bereits gemeinsam mit ihren Lehrern. Genutzt werden die Bücher nicht nur in der Freizeit, sondern auch in der Schule für den Unterricht.