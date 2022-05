Viele Erinnerungen werden wieder wach

25 Jahre nach dem Abitur traf sich am Samstag der Abschlussjahrgang 1997 am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG). Nach einer Schultour folgte ein Restaurantbesuch mit viel Gelegenheit zum Auffrischen der Erinnerungen an die damalige Schulzeit.

Der inzwischen pensionierte Lehrer Hermann Rehmann begrüßte die Ehemaligen in der Pausenhalle, ehe Björn Igelbrink im Namen der Schulleitung alle Anwesenden willkommen hieß.

Vor der Tour durch die Schule und die Sporthalle wies Frank W. Stroot auf die Möglichkeit der Mitgliedschaft im Förderkreis der Freunde des Graf-Adolf-Gymnasiums hin. Viele Veränderungen in der Schule habe der Verein mitfinanziert und unterstützt, der übrigens 2023, wenn das GAG sein 100. Gründungsfest begehen kann, seit 50 Jahren besteht. Der Förderkreis freue sich über weitere, neue Mitglieder.

Dass sich im letzten Vierteljahrhundert viel am GAG geändert hat, nahmen die Ehemaligen dann mit Hermann Rehmann in Augenschein und sie erkundeten die Räumlichkeiten.

Einige Mitglieder des Abitur-Jahrgangs 1997 haben ihren Lebensmittelpunkt noch im Tecklenburger Land, während andere für ein Wiedersehen aus Berlin, Bochum oder München anreisten. Ein Wiesbadener unterbrach sogar seinen Urlaub in Cuxhaven für ein Treffen mit seiner „alten Stufe“.