Vier statt fünf bei mehr Leistung

Immer am Donnerstagabend wird bei „vereda“ in der Bergiusstraße in Hiltrup der Schlüssel umgedreht. Die Firma des gebürtigen Tecklenburgers Julian Junghöfer bietet Beratung und Service für Websites und Online-Shops an. In dem im Juni 2020 gegründeten Unternehmen geht das siebenköpfige Team seit einem Jahr neue Wege: Die Arbeitswoche hat nur noch vier Tage, den Freitag kann jeder nach eigenen Vorlieben nutzen und gestalten.