Vier Türme bieten mehr Möglichkeiten für die Kulisse

Ein Haus oder eine Wohnung ohne Möbel wirken plötzlich oft sehr klein. Das ist auch nicht anders auf der Freilichtbühne. Das Pflaster ist aufgenommen, die Stahlgerüste für die Kulisse sind abgebaut – alles sieht deutlich beengter aus. Aber das wird sich ändern. Spätestens zum 15. März solle alles fertig sein, kündigt Radulf Beuleke beim Gang über die Baustelle an. Der Leiter der Freilichtspiele freut sich darauf, denn besonders das neue Kulissengestell bietet deutlich mehr Möglichkeiten für die gewohnt opulenten Bilder bei den großen Musicals.

Während in den Büros noch restliche Umbuchungen und Neubestellungen für 2022 erfolgen und der Vorsitzende die Absprachen mit den künstlerischen Teams für die Saison trifft, haben auf der Bühne die Bauarbeiten begonnen. „Nach vielen Jahren zeigte das Bühnenpflaster erhebliche Senkungen und Veränderungen, so dass die Entscheidung zugunsten einer Neupflasterung fallen musste. Dabei wurde erstmals die Planung so angelegt, dass eine insgesamt ebene Fläche im Zentralbereich möglich wird“, so Radulf Beuleke.

Diskussion über Varianten

Parallel zur laufenden Maßnahme, die nur geringe Einschränkungen für die Besichtigung des Geländes nötig macht, ist das langjährige Grundkonstrukt des Bühnenbildes abgebaut worden. „Im Team werden aktuell mehrere Varianten diskutiert, um neue Möglichkeiten für Bühnenbilder zu erörtern. Eine ebene Fläche der Bühne soll verfahrbare Elemente ermöglichen und nach der langjährigen Statik neue, flexible Lösungen erlauben“, erläutert der Leiter der Freilichtspiele weiter.

Mit großen Legosteinen demonstriert er, wie es aussehen und funktionieren soll. Gebaut werden vier Türme. Zwei von ihnen können seitlich ausgefahren und auch schräg gestellt werden, so dass ein Hofcharakter entsteht. Auf den beiden fest installierten Türmen wird eine Galerie als Spielfläche entstehen.

Die Gesamtmaßnahme kostet voraussichtlich rund 40.000 Euro. Der Förderverein habe zugesagt, sich finanziell zu beteiligen, so Beuleke. Er und sein Team sind derzeit mit den Vorbereitungen für die neue Saison beschäftigt. „Ein besonderer Garant für die Erfolge der Kindermusicals in den letzten Jahren war das Ensemble der jungen Darsteller zwischen sechs und 14 Jahren. Die Freilichtspiele haben inzwischen die Mitspieler aus dem Jungen Ensemble angeschrieben, um die neue Gruppe zu sichten“, berichtet Beuleke.

Die Saison beginnt am 22. Mai mit der Premiere des Familienmusicals „Der Zauberer von Oz“. Am 6. Juni wird zur Pfingstgala „Musical meets Pop“ eingeladen. „Sister Act“ feiert am 24. Juni Premiere. Es folgt am 22. Juli die Premiere des Musicals „Der Besuch der alten Dame“.