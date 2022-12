Virtueller Rundgang bald möglich

Das Puppenmuseum kann bald mit einem neuen Service aufwarten: einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung im Erdgeschoss. Damit, so Leiter Heiner Schäffer, greife das Haus ein Angebot der Firma Google auf. Bereits am Montag war eine Profifotografin in Tecklenburg, um die benötigten Aufnahme zu machen.

Heiner Schäffer erzählt, dass die aus Berlin angereiste Frau von zehn verschiedenen Punkten aus insgesamt rund 50 Bilder gemacht habe. Die würden nun von einem Unternehmen in der Hauptstadt im Auftrag von Google mit einem speziellen Programm zu dem digitalen Spaziergang zusammengesetzt.

Der Leiter des Puppenmuseums rechnet damit, dass das fertige Produkt in etwa 14 Tagen bereitsteht. Zum einen könne es dann über Google Street View genutzt werden, zum anderen kündigt Heiner Schäffer an, dass Ganze auch auf der Facebookseite des Museums zugänglich machen zu wollen. „Das ist eine super Werbung für uns.“ Da war es offenbar auch kein langes Überlegen, die 490 Euro, die das gesamte Paket kostet, zu investieren. Zudem solle es auf der Homepage einen entsprechenden Verweis auf den digitalen Rundgang geben.

Die Arbeit der Fotografin, berichtet Heiner Schäffer weiter, sei professionell und schnell über die Bühne gegangen. Ihre Stippvisite im Museum habe etwa eineinhalb Stunden gedauert. „Sie hatte anschließend noch weitere Aufträge in Münster.“ Was den Museumsleiter auch freute: Die Berlinerin war bereits am Vortag angereist und habe so noch etwas von der Stadt gesehen und den Weihnachtsmarkt erlebt. „Sie war begeistert.“

Das in einem fast 340 Jahre alten Fachwerkhaus untergebrachte Museum beherbergt zum einen die Sammlung Nahrath und Botsch, zum anderen werden auch Puppenstuben, Kaufläden und anderes Spielzeugpräsentiert. Die ältesten Exponate sind rund 150 Jahre alt. Außerdem verfügt es über Bilder von Otto Modersohn und zeigt wie einst die Leinenherstellung funktionierte und bäuerliches leben aussah.