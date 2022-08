Virtuoses Spiel auf der Klaviatur der Gefühle

Im Rahmen seiner Tournee kam der australische Singer-Songwriter und Loop-Artist Jai Larkan nach Tecklenburg zu dem Picknick-Konzert im Park von Haus Hülshoff. Lucy Costello und Nils Reuter sind in der internationalen Musikszene wohl bestens vernetzt, und so kamen die Besucher bei strahlendem Sonnenschein in den Genuss eines wahrlich poetisch-lyrischen Musikgenusses.

Schon beim ersten Song „Another Place, Another Time“ spürte man die besondere Ausstrahlung des sympathischen Künstlers, der mit wunderbaren Melodien und tiefgründigen Texten das Publikum entführte in seine ganz eigene Welt. Dass er die Kunst des Loop-Einsatzes perfekt beherrscht, zeigte sich bei innigen Balladen wie „I Whisper to you“ und „Before you know me“. Da vermischten sich die Klänge von Keyboards und Gitarre zu einem filigranen Geflecht, über dem sich seine ausdrucksstarke Stimme erhob und, durch die Loop-Technik erzeugt, eine warm timbrierte zweite „Stimme“ die Intensität der Lieder erhöhte.

Ganz der Tradition legendärer Singer- und Songwriter wie Peter Gabriel oder Bruce Springsteen folgend, überfrachtet er seine Lieder nicht, sondern die Poesie steht im Vordergrund und wird durch eine facettenreiche Begleitung unterstützt.

Starke Präsenz

Jai larkan war über zehn Jahre Leadsänger der Folk-Band „The Wishing Well“, und die Erfahrungen dieser Zeit wusste er mit starker Präsenz gekonnt zu nutzen. Seine Arrangements bei „Fire in the valley“ und „How I was hoping“ zeigten ihn als ideenreichen Musiker, der virtuos auf der Klaviatur der Gefühle zu spielen weiß. Bei seinen Liedern verging die Zeit wie im Fluge, konnte man den Alltag vergessen und sich ganz von den Melodien und innigen Texten einfangen lassen.

Mit „Only love“ als letzten Song bewies Jai Larkan, das man Melancholie und Tiefe wunderbar in ein farbenreiches musikalisches Gewand kleiden kann. Diesen Musiker sollte man sich merken. Als Solist hat er einen ganz eigenen Stil geschaffen, der ihn niveauvoll von der großen „Masse“ seiner Kollegen abhebt.