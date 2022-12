Volle Gassen, volle Straßen

Voll war´s am Wochenende nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt in Tecklenburg. Der Besucherandrang sorgte auch für mehr als ausgelastete Parkplätze und reichlich Parkplatz-Suchverkehr.

Am Samstag war der Weihnachtsmarkt schon gut besucht, am Sonntag gab es dann offenkundig noch einmal eine Steigerung.

Der Weihnachtsmarkt hat am Wochenende Tausende Gäste nach Tecklenburg gelockt. Das sorgte nicht nur für volle Gassen in der Altstadt und volle Wege auf dem Burggelände. Gerade am Sonntagnachmittag waren Parkplätze ein mehr als rares Gut und der Autoverkehr wälzte sich an manchen Stellen zeitweise nur im Schneckentempo durchs Städtchen. Angesichts des enormen Besucherinteresses zog Yvonne Käller vom städtischen Fachbereich Ordnung und Soziales ein zufriedenstellendes Fazit.