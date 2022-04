Voller Einsatz für das Stiftsdorf

So vieles hat man gemeinsam erreicht, was alleine nicht zu schaffen ist. Das war auch Sinn und Zweck, als die Interessengemeinschaft Leeden vor 25 Jahren gegründet wurde.

„Gemeinsam sind wir stark.“ „Alle ziehen an einem Strang.“ Sprüche, die hohl klingen können – es sei denn, sie werden mit Leben gefüllt. Und genau das ist in Leeden in den vergangenen 25 Jahren geschehen. Im März 1997 hat sich die Interessengemeinschaft Leeden (IGL) gegründet und seitdem eine Erfolgsgeschichte geschrieben. in einer Serie wird darüber berichtet.