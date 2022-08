Voller Esprit und Leidenschaft

Bei „Strandgut“ denkt man unwillkürlich an eine steife Brise an der Nordsee. Auch wenn die leichten Regentropfen am Sonntag beim Picknick-Konzert im Park von Haus Hülshoff daran erinnerten, so wurde den Besuchern bei der Musik der Gruppe „Strandgut“ wohl so richtig warm ums Herz.

Wiederum hatten Lucy Costello und Nils Reuter ihre Kontakte „spielen“ lassen, um exquisite Musiker nach Tecklenburg zu holen. Den Gitarristen und Komponisten Matthias Strass kennt man als versierten Musiker, der mit Esprit und Feinsinn seine musikalischen Ideen in ein facettenreiches Gewand kleidet. Diesmal erlebte man ihn im Trio mit der Querflötistin Angelika Schmidt und Florian Schmidt am Violoncello. Beides sind „klassisch“ ausgebildete Künstler. Sie sind in diversen Stilrichtungen von Klassik und Musical bis Folk bestens zu Hause.

Diverse Stilrichtungen

Mit der von „Strandgut“ als „Nordic Folk“ bezeichneten Musik traf das Trio genau den Geschmack des begeisterten Publikums. Die Musiker sind seit Längerem freundschaftlich verbunden, haben sich in der Zeit der Pandemie zum Trio zusammengefunden und ihr Dialog funktioniert bis ins kleinste Detail so innig, als wenn sie schon seit vielen Jahren zusammen konzertieren würde. Schon vom ersten Stück „Am Anfang“ und auch bei der „Reise nach Norden“ wurde deutlich, dass diese musikalische Reise lebendig in leicht stürmischen Gefilden beginnen würde.

Feinsinnig und mit wohl eingesetzter Virtuosität spielte die Querflötistin die Melodiebögen über dem farbenreichen Saitenklängen von Gitarre und Violoncello. Die Musik von „Strandgut“ präsentierte sich nicht als auskomponierte Kammermusik, sondern sprühte so vor Esprit und Leidenschaft. Wenn sich dann der „Ghostwind“ über das Gelände des Haus Hülshoff erhob, die „Herbstfarben“ mit klangmalerischem Flair zu Träumen animierten, war dies sicherlich ein ganz bewegendes Musikerlebnis. Da passte der Satz aus einer Cello-Suite von Johann Sebastian Bach mit seiner transparenten und sehr poetisch-lyrischen Melodiegestaltung auch bestens ins Konzept des Trios „Strandgut“.

Bewegendes Musikerlebnis

Natürlich durfte bei solch nordisch bestimmter Musik das allseits bekannte „Greensleves“ nicht fehlen, bei dem Querflötistin Angelika Schmidt die Gefühlstiefe dieser traditionellen Weise wie auch bei „Highland Wedding“ warm timbriertem Klang in ein inniges Gewand kleidete.

Mit seiner Musizierkunst bot das Trio einen stilistischen Crossover von Barock bis irischem Folk, von exquisiter Modern Acoustic bis zu an Paul Horn erinnernde Improvisationskunst. Die Kompositionen aus der Feder von Matthias Strass und die mit Akribie und Feinsinn erstellten Arrangements bekannter Weisen boten einen überaus abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag, bereicherten die Picknick-Konzerte um eine mitreißende Facette.