Voller Wehmut und Vorfreude

61 Jahre – so alt war die Kirche St. Hedwig. Seit Sonntag ist dieses Kapitel in Leeden geschlossen.

Lange war klar, dass dieser Tag kommen würde, doch als am Sonntag die Glocken von St. Hedwig zum letzten Gottesdienst läuteten, hatte der oder die eine oder andere in den Kirchenbänken doch einen Kloß im Hals. „Wehmut ja, aber auch Freude, dass es weitergeht“, beschrieb Michael Reiffenschneider sein Gefühl in der letzten Stunde der Kirche, die sein Großvater einst gebaut hatte.