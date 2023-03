Von „Advokatenbrühe “ und lokalen Eliten

Rund 25 Interessierte hatten jetzt den Weg in das Heimathaus des Geschichts- und Heimatvereins (GHV) Tecklenburg gefunden, um mehr zu erfahren, was denn im 18. Jahrhundert eine Kriegs- und Domänenkammer Minden mit der Grafschaft Tecklenburg zu tun haben könnte.

Der Referent Sebastian Schröder M. A. von der Universität Münster stand mit sachkundigen Auskünften bereit, heißt es in einem Bericht des GHV.

Der preußische König Friedrich Wilhelm I. richtete zur Überraschung aller seiner Mitarbeiter 1723 Kriegs- und Domänenkammern (KDK) ein. Die für Tecklenburg zuständige Kammer war in Minden. Die KDK waren einerseits dem Generaldirektorium in Berlin unterstellt und andererseits allen anderen Behörden vorgesetzt. Die KDM waren mit umfassenden Kompetenzen ausgestattet. Wie die KDM Minden wirkte, schilderte der Referent an vier Beispielen.

Hohe Zölle

Die KDM Minden verpachtete die Zolleinnahmen in Tecklenburg an einen Generalpächter zu einem fixen Preis. Wie dieser Generalpächter die Zölle (mit einem Gewinn für ihn selbst) wieder hereinholte, interessierte die KDM Minden nicht, obwohl reisende Handelsleute den Weg durch die Grafschaft Tecklenburg wegen der hohen Zölle immer öfter mieden.

Als in Lengerich ein Mann namens Schulte auf bisherigem Gemeinheitsland eine Neubauerei errichten wollte, genehmigte die KDM Minden dies. Einwände dagegen tat die KDM als „Advokatenbrühe“ ab. Ihr war die weitere Besiedlung des Landes durch einen Steuerzahler wichtiger.

In Ladbergen wurde eine Feuerspritze zum Streitobjekt. Die nämlich wollte die Gemeinde Ladbergen für die Feuerwehr anschaffen. Das Geld dafür sollte aus dem Verkauf eines Stückes aus dem Gemeinheitsland erzielt werden. Die teils gewalttätigen Proteste der umliegenden Bauern, dass ihre Rechte am Gemeinheitsland (Holzeinschlag, Viehweide und mehr) beeinträchtigt würden, konnten die KDK nicht umstimmen.

Proteste der Bauern

Der Referent wusste aber auch von einem Beispiel zu berichten, wo die KDM Minden sich nicht durchsetzte. Dort wo im Siebenjährigen Krieg französische Truppen durchzogen, requirierten diese nach Gutdünken beziehungsweise nach dem, was sie brauchten. Und die KDM Minden konnte nur tatenlos zusehen.

Sebastian Schröder verallgemeinerte am Schluss seine Beobachtungen. Die neuen KDM waren ein Instrument, um die lokalen Eliten zu kontrollieren und zurückzudrängen. Zugleich sollten dem König sichere Einkunftsquellen für den Staatshaushalt (vor allem fürs Militär) erschlossen werden.