Von der Klassik in die Neuzeit

Mit einem Werk von Robert Schumann hat das Saxophonquartett „Multiphonic“ sein Konzert auf Haus Marck eröffnet. Das Ensemble .sprühte bis in die Fingerspitzen vor Vergnügen am Musizieren.

„Das wird ein phänomenaler Knaller“, meinte Veranstalter Timo Maschmann bei der Begrüßung. Und dieses für ein Kammerkonzert ungewöhnliche vorweggenommene Lob war berechtigt. Das schon vor vier Wochen auf Haus Marck begeistert gefeierte Saxophonquartett „Multiphonic“ hatte sich auf dem Weg in die Kölner Philharmonie nun für ein eingeschobenes Abschlusskonzert im Rahmen des Euregio Musik Festivals Zeit genommen und sprühte bis in die Fingerspitzen vor Vergnügen am Musizieren.

Das Quartett eröffnete den Abend gemeinsam mit dem Pianisten Max Philip Klüser mit dem Quintett für Klavier Es-Dur op. 44 von Robert Schumann. Die Künstler überzeugten mit vehementer Ausdrucksstärke ebenso wie mit höchst sensibler Klanggestaltung. Von Beginn an bereicherte der Moderator Wolfgang M. Schmitt mit Hinweisen zu den Instrumenten sowie zu den Komponisten und ihren Werken. Dabei verwies er auch auf musikgeschichtliche Zusammenhänge und psychologische Hintergründe. So eingestimmt erschlossen sich dem Publikum viele Feinheiten der Interpretationen, wie zum Beispiel die emotionale Zerrissenheit Schumanns, die vor allem im „Trauermarsch“, dem zweiten Satz des Quartetts, deutlich zum Ausdruck kommt.

Vielschichtiges Werk

Nach diesem vielschichtigen Werk ging es mit einem gewaltigen Sprung in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Philipp Glass (geb. 1937). Wie bei Schumann war auch dessen Werk ursprünglich für Streicher vorgesehen (Streichquartett Nr. 3 „Mishima“), und wieder war die hervorragende Interpretation der Saxophonisten absolut bestechend. Auch die nächsten beiden Stücke widmeten sich dem Gedanken an den Tod mit großen Emotionen. Während die Saxophon-Komposition „Aggressive“ von Michael Nyman (geb. 1944) sich mit dem Tod eines Freundes auseinandersetzt, betrauerte Astor Piazzolla mit „Adiós Nonino“ seinen Vater. Das Werk ist in ganz verschiedenen Fassungen überaus bekannt geworden, die Bläser-Interpretation von Multiphonic war dabei so stichhaltig, dass sich Gänsehautmomente ergaben.

Mit Guillermo Lago (geb. 1960) und Alexis Ciesla (geb. 1967) begaben sich die Künstler endgültig in die Neuzeit. Die Frage nach den unterschiedlichen Klangfarben der Instrumente spielte dann wieder bei John Williams (geb. 1932) eine wichtige Rolle. Hier brachte Josef Treutlein mit Schlagwerken vom Triangel bis zur Trommel markante Überraschungsmomente in die „wunderbare Musik eines schlechten Films“, wie der Moderator es formulierte.

Die abschließende Komposition „Pequeña Czarda“ von Pedro Itturalde ist inzwischen so populär, dass sie von verschiedenen Gruppen auf verschiedenen Instrumenten gespielt wird. Das Saxophonensemble servierte die „Lappalien“ aber so ansprechend, dass sich das Tecklenburger Publikum keine andere Fassung vorstellen wollte. Stattdessen applaudierte es frenetisch, wofür die Künstler ihrerseits mit zwei Zugaben dankten.