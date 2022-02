Von der Milchkanne in die Welt

Der Abrissbagger ist abgerückt, das historische Bahnhofsgebäude in Natrup-Hagen verschwunden. „Rückbau“ des ehemaligen Empfangsgebäudes und der Güterhalle im Bahnhof Natrup-Hagen – so heißt es offiziell. Eine fast 118-jährige Geschichte geht zu Ende.

Der Abrissbagger ist abgerückt, das historische Bahnhofsgebäude in Natrup-Hagen verschwunden. „Rückbau“ des ehemaligen Empfangsgebäudes und der Güterhalle im Bahnhof Natrup-Hagen – so heißt es offiziell. Eine fast 118-jährige Geschichte geht zu Ende. Damit verlässt das vielen Pendlern bekannte Gebäude für immer das Blickfeld. Was bleibt ist eine weitere leere Fläche, an einem Ort, der für die Leedener und Hagener ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt war – als Startpunkt zu Reisen in die Welt da draußen. Mit den Umsteigern in Osnabrück und Münster kam und kommt man vom Bahnhof „mit Milchkanne“ schnell ins Ruhrgebiet oder nach Bremen und Hamburg.