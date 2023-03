Von Leidenschaft und Liebesglück

Eine musikalische Reise nach Südamerika haben am Sonntag Konzertbesucher im Haus Hülshoff unternommen. Das Duo „Tango de Concierto“ bot, wie es sein Name schon sagt, Tangoklänge aus Argentinien und Uruguay.

Temperamentvolle und schwermütige Klänge erfüllten am Sonntag die Räume von Haus Hülshoff am Fuße der Tecklenburger Altstadt. Das Duo „Tango de Concierto“ erweckte klassischen argentinischen Tango und modernere Formen dieser Musikrichtung zum Leben. Hausherr Dr. Götz Kröner begrüßte die etwa 70 Besucher und wünschte ihnen einen beschwingten Vormittag. Die beiden Musiker haben das historische Gebäude schon mehrfach mit südamerikanischer Atmosphäre erfüllt.

Der Gitarrist, Komponist und Arrangeur César Angeleri wurde in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geboren und genießt weltweit hohes Ansehen. Mit dem aus Montevideo in Uruguay stammenden bekannten Cellisten Germán Prentki tritt er seit langem sehr erfolgreich bei Konzerten in Europa und Südamerika auf. Ihre offensichtliche Freude am gemeinsamen Musizieren übertrug sich auf das Publikum, das begeistert applaudierte.

Trotz der augenzwinkernd geschilderten Rivalität ihrer Heimatländer in Bezug auf die Entstehung des klassischen Tangos gelingt es den beiden Künstlern, anregende Konzerterlebnisse mit einem ganz eigenen Kolorit zu entwerfen. Sie bauen mit ihren Interpretationen klassischer Stücke Brücken zwischen Tradition und Moderne. Die Zuhörer in Tecklenburg wurden in dem Programm „Viva el Tango“ in traditionelle Cafés und Tanzlokale entführt, in denen die Musikrichtung von Solisten oder Orchestern populär gemacht wurde. Leidenschaft, Melancholie, Schmerz und Liebesglück prägen Melodien ebenso wie Texte.

Das Konzert begann mit dem kleinen Meisterwerk „A media luz“ (Bei Dämmerlicht), das der argentinische Violinist Edgardo Donato (1897 – 1963) nach eigener Aussage während einer Straßenbahnfahrt komponierte. Erstmals erklang es 1925 in Montevideo, heute gehört es zu den meistgespielten Werken des Genres. Carlos Gardel (1890 – 1935) machte die erotische Beschreibung eines Liebesnestes in Buenos Aires weltberühmt. Von ihm selbst erklang „Por una cabeza“ aus dem Film „Tango Bar“, in dem Pferderennen und schöne Frauen eine Rolle spielen. Gardel hat darin Melodien von Wolfgang Amadeus Mozart verarbeitet. Er starb am 24. Juni 1935 bei einem Flugzeugunglück in Medellín.

Astor Piazzolla (1921 – 1992) gilt als Begründer des Tango Nuevo, der den traditionellen Stil modernisierte und weiterentwickelte. Er hatte es nicht leicht, sich durchzusetzen. Fünf Stücke, darunter das wehmütige „Oblivion“ (Vergessen) und zum Schluss der unbändige „Libertango“, zeugten von der großen Bandbreite seines Schaffens. Der energiegeladene Walzer „Romance de Barrio“ von Aníbal Troilo (1914 – 1975) stellt mit viel Spritzigkeit das Werben von Mann und Frau um gegenseitige Gunst dar.

„Milonga ist die fröhliche Schwester des Tangos“, erklärte Prentki. „Trampera“ von Troilo war ein schönes Beispiel dafür. „Dafür brauchen die Tänzer flinke Beine“, so der Cellist. In einer traurigen und sehr emotionalen Geschichte erzählte Ariel Ramírez (1921 – 2010) in „Alfonsina y el mar“ von einer argentinischen Dichterin, die ins Meer ging und ertrank.

César Angeleri und Germán Prentki gaben mit den Instrumentalfassungen in hoher Virtuosität Einblicke in die Welt des Tangos, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Menschen fasziniert und verbindet. Das Publikum dankte den Musikern mit langem Beifall für die beflügelnde Reise in das Universum südamerikanischer Rhythmen.