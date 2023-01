Von neuen Jobs und Reiseplänen

Bürgerinnen und Bürger aus dem Tecklenburger Land haben in den vergangenen Wochen auf das Jahr 2022 zurückgeschaut, Bilanz gezogen und zum Teil verraten, was sie sich vom gerade beginnenden neuen Jahr erhoffen.

Yasmin Zamani hat im Juni eine neue Arbeitsstelle in einem Supermarkt in Lengerich angetreten. Der Job sei toll, erzählt sie, leider habe sie aber gesundheitliche Probleme gehabt. Jetzt gehe es ihr aber wieder gut und sie hoffe, dass das auch so bleiben werde. „In diesem Jahr werde ich sicherlich einige Male nach Bulgarien fahren“, schmiedet die 34-Jährige Reisepläne für das Jahr 2023. Ihre Eltern hätten dort ein Haus gekauft und lebten inzwischen dort.

Für Christiane Unland-Kröner war das politische und gesellschaftliche Highlight des Jahres 2022 die Eröffnung der neuen Gesamtschule. „Ein Meilenstein für Lengerich, die Kinder und die Familien“, findet die 52-jährige Physiotherapeutin. In ihrer Freizeit setze sie sich gerne auf das Fahrrad, um durch den Teutoburger Wald zu radeln, verrät sie und wartet sehnsüchtig auf den neuen Radweg am Kanal zwischen Schmedehausen und Münster.

Die größte Enttäuschung im zurückliegenden Jahr war für den Friedensaktivisten Heinrich Ahlers-Kremer der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar. „Das hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt“, sagt der 69-Jährige und befürchtet, „dass es im Frühjahr 2023 noch mal richtig losgeht“. Die Frage, was man vor Ort für die Ukrainer tun kann, hat er für sich längst beantwortet. Man müsse ihnen Sprachförderung anbieten, denn nur wer der deutschen Sprache mächtig sei, könne hierzulande Fuß fassen. Ahlers-Kremer und seine Frau gehen mit gutem Beispiel voran und vermitteln aus der Ukraine geflüchteten Menschen die Grundlagen der deutschen Sprache.

Margarete Kupers ist ihrem Mann Andreas zutiefst dankbar. „Er ist Rückgrat, Stütze und Motivator für mich“, sagt die 39-Jährige, die seit einer Corona-Erkrankung 2020 unter Long Covid leidet. „Seitdem kann ich mein Leben nur sehr eingeschränkt meistern“, erzählt Kupers. Wenn sie drei oder vier Stunden auf den Beinen gewesen sei, sei „der Akku leer“. 20222 sei sie bereits in einer Reha-Maßnahme gewesen, nun, Anfang Januar, gehe es erneut in die Reha. Sie sei aber sehr optimistisch, irgendwann wieder ihre Arbeit in der Helios-Klinik aufnehmen zu können, verrät die 39-Jährige. Was sie allerdings aus ihrem privaten Terminkalender habe streichen müssen, sei das Singen im Chor.

„Lengerich hat mich wieder“, meint Stefan Avci. Der 51-Jährige ist vor etwas mehr als zwei Monaten wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt, um seiner schwer erkrankten Mutter beizustehen. Als Gesundheitsexperte sei er eigentlich weltweit unterwegs, erzählt er. Aber seine Mutter sei ihm sehr wichtig und er glaube, ihr mit einer Ernährungsumstellung, die in diesem Jahr fortgeführt werden soll, helfen zu können.

Auf ein sehr gutes Jahr blickt Marcel Everding zurück. Er habe einen neuen Job angetreten: „Eine schöne Arbeit, nette Kollegen und gute Chefs“, berichtet der 37-Jährige, der sich Mitte des Jahres ein Bonanza-Rad zugelegt hat, mit dem er seither schon mehr als 1800 Kilometer zurückgelegt hat. „Damit halte ich mich fit“, sagt der Fußballer. Apropos Fußball: Die WM empfand der Lengericher als mehr als bescheiden aus deutscher Sicht: „Das war zum Mäusemelken.“ Der nächste Deutsche Meister, wagt er einen Blick in die Zukunft, heiße sicherlich wieder Bayern München und nicht Dortmund, dessen Fan er sei. „Schade“, bedauert er und hofft, „dass sich das bald mal ändern wird.“

Kira Hoffmann blickt auf ein sportliches und erfolgreiches Jahr zurück. Die 19-jähriger Brochterbeckerin hat das Jahr ausgiebig zum Radeln und Reiten genutzt. Im zurückliegenden Jahr hat sie ihre Ausbildung in einer zahnmedizinischen Praxis abgeschlossen und konnte im April eine neue Arbeitsstelle in Lotte antreten. Für dieses Jahr strebt sie eine Weiterbildung an.

„Dass wir ohne große Probleme wieder arbeiten und feiern können“, ist für Merita Saiti Ende 2022 die beste Nachricht. Die 35-jährige Brotfachverkäuferin ist im Sommer von Wallenhorst nach Ledde gezogen, um näher an ihrem Arbeitsplatz zu sein, den sie vor zwei Jahren angetreten hat. Ledde gefällt ihr gut, wenngleich der Busverkehr im Ort eine Katastrophe sei. „Weder nach Lengerich, Osnabrück oder Ibbenbüren gibt es vernünftige Anbindungen“, ärgert sie sich und verrät, dass sie deshalb dem Bürgermeister schon einen Brief schreiben wollte. Auch dass es vor Ort keine Sparkasse mehr gebe, sei gerade für ältere Bürger sehr bedauerlich. „Meinen Urlaub 2022 habe ich mit dem Umzug nach Ledde verbraucht“, erzählt Merita Saiti, die für das neue Jahr einen Urlaub mit ihrem Freund Jannis plant.

Geht es nach Friedel Deppe, wird er das sportliche Programm, das er 2022 bestritten hat, auch im neuen Jahr fortsetzen. Der 84-Jährige ist zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Ledde und mit der Fahrradgruppe des Vereins regelmäßig auf Tour. Im vergangenen Jahr radelte die Gruppe sechsmal und freut sich nun auf den 15. Januar. Denn an diesem Tag steht das Grünkohlessen auf der Agenda.

Max Kaiser ist mit Söhnchen Thies (17 Monate) unterwegs, um für die Familie einzukaufen und seine Frau ein wenig zu entlasten. Der 30-Jährige, seit 2008 bei der Firma Reiffenschneider beschäftigt, schwärmt von den guten Arbeitsbedingungen, den netten Kollegen und dem tollen Chef und findet: „Ich habe alles richtig gemacht.“ In seiner freien Zeit geht Kaiser zur Jagd. Hege und Pflege seien ihm wichtig, sagt er, und freut sich, dass sich 2022 der Niederwildbestand ein wenig erholt hat. „Das“, ist er überzeugt, „lag auch am Wetter und der Rücksichtnahme der Landwirte bei Feldarbeiten.“

Maria Peters, Schülerin am Graf-Adolf-Gymnasium, ist froh, dass sie 2022 wieder mit Freunden feiern, ausgehen und Veranstaltungen besuchen konnte. Ihr Highlight des Jahres, erzählt die 16-Jährige, sei im Sommer ein Besuch im Heidepark mit anschließendem Zelten gewesen.

Der Brochterbecker Kevin Böttner macht zurzeit mit großer Freude eine Ausbildung zum Kinderpfleger. Der 17-Jährige würde sich im neuen Jahr außerdem noch gerne zum Erzieher ausbilden lassen. Da er sich gerne mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen beschäftige, sich mit ihnen unterhalte oder mit ihnen spiele, gefielen ihm auch die wöchentlichen Treffen im evangelischen Pfarrheim, erzählt er. Kevin Böttner mischt bei „Jugend packt an“ mit und möchte in diesem Jahr in Planungen und Überlegungen zur Finanzierung mit eingebunden sein, wenn das Projekt „Activity-Park“ angestoßen werden soll.

Für Relana (29) und Rafael (31) Mersch, die seit drei Jahren in Brochterbeck wohnen, hätte das Jahr 2022 nicht schöner zu Ende gehen können. Anfang Dezember wurde Töchterchen Juna geboren. „Ein Wunschkind“, versichern die stolzen Eltern. Für dieses Jahr sei ein schöner Familienurlaub geplant, verraten Relana, die im Sozialen Dienst eines Pflegeheims tätig ist, und Rafael, der als Projektleiter bei Kitzmann in Lengerich sein Geld verdient.