Von Umbrüchen und Meilensteinen

Die beste Nachricht hatte sich Frank Bosse bis zum Schluss aufgehoben. „Im Jubiläumsjahr des Geschichts- und Heimatvereins Tecklenburg ist mit der Fertigstellung der umfangreichen Renovierungsarbeiten an der neuen Begegnungsstätte ‚Haus im Grund‘ zu rechnen“, verkündete er am Mittwochabend zur großen Freude der etwa 50 Zuhörer im Kulturhaus. Das barrierefrei begehbare Haus im Zentrum der denkmalgeschützten Innenstadt solle künftig verschiedensten Bevölkerungsschichten als integrations- und identitätsstiftendes Element des aktiven Gemeindelebens zur Verfügung stehen, erklärte der erste Vorsitzende. Mit der Restaurierung des geschichtsträchtigen Fachwerkhauses leiste der Verein einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung des Gebäudes und des gesamten Ortsbildes.

Da ein solcher „Wohlfühlort“ bisher gefehlt hatte, mussten immer wieder kreative Lösungen für Treffen oder Veranstaltungen gesucht werden. Die beantragten Fördermittel aus dem Programm „Heimat-Zeugnis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen wurden bewilligt, sodass diese spannende und zugleich weit in die Zukunft strahlende Aufgabe mit viel Elan in die Tat umgesetzt werden konnte, so Bosse. Der lange Beifall bezeugte, dass damit der richtige Weg eingeschlagen wurde, um das historisch gewachsene Stadtbild Tecklenburgs für nachfolgende Generationen zu erhalten.

In einer 100-jährigen Geschichte gibt es immer Höhen und Tiefen, Erfolge, Rückschläge und auch Normalität. Frank Bosse hatte sich vorgenommen, die Zuhörer neugierig zu machen, und das war ihm gewiss gelungen. Im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung wurde über Jahrzehnte hinweg eine Menge für die Bürger der Stadt erreicht. Es war eine Zeit der Umbrüche und Meilensteine, wie der Referent schon im Titel des Festvortrags anmerkte. Die Anfänge der Heimatbewegung lagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als den Bürgern angesichts der Industrialisierung und gesellschaftlicher Umbrüche Verluste in den Kulturlandschaften ins Bewusstsein drangen.

In Tecklenburg besannen sich die Einwohner nach dem Ersten Weltkrieg auf die heimische Landschaft und Kultur, die Pflege von Überlieferungen sowie den Schutz von Denkmälern. Landrat Dr. Hermann Schultz war Initiator der Gründung des Heimatvereins, die am 5. März 1922 beschlossen wurde. Der erste Vorsitzende war Kreisbürodirektor Wilhelm Brewe. Nachdem die Arbeit während der Herrschaft der Nationalsozialisten durch Gleichschaltung und Verbot zum Erliegen gekommen war, erfolgte nach 1945 ein Neuanfang. Frank Bosse hatte eine Vielzahl von Fakten zusammengetragen, die vor den Augen des interessierten Publikums ein lebendiges Bild der Vereinsgeschichte entstehen ließen. Zahlreiche Fotos von gestern und heute sowie Originaldokumente verdeutlichten historische Einschnitte.

Eine enge Verbundenheit mit der Freilichtbühne, Zusammenarbeit mit den Schulen, Betreuung von Wanderwegen, Tradition der Osterfeuer, Klön- und Kreativkreis, Radtouren, attraktive Ausflüge, Kunstausstellungen und Veröffentlichungen zu stadtgeschichtlichen Themen zeugen von der aktiven Betätigung der Vereinsmitglieder und ihrer Freunde. Geänderten gesellschaftlichen Bedingungen passt sich der Verein an, indem beispielsweise verstärkt projektbezogene Möglichkeiten der Mitwirkung angeboten werden. Das gilt ebenso für Neubürger und Flüchtlinge.

Dass in der Stadtentwicklung nicht alles glatt lief, erläuterte Bosse am Beispiel des Hotels Burggraf. Das Aufstellen von Informationstafeln, die Modersohn-Bank am Freibad, die Restaurierung der Sonnenuhr an der Stadtkirche oder die Dachkonstruktion über dem alten Waschhaus an der Bahnhofstraße führen Einwohnern wie Gästen deutlich vor Augen, was mit dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ und ehrenamtlichem Engagement gemeint ist. Vorträge mit renommierten Referenten stoßen regelmäßig auf großes Interesse. Maßgeblich mitgestaltet wird zudem die Städtepartnerschaft mit Chalonnes-sur-Loire in Frankreich.

Auf der Homepage www.heimatverein-tecklenburg.de informiert der Verein über seine Entstehung und aktuelle wie zukünftige Unternehmungen.