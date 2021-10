Voneinander lernen, miteinander reden

Die Herausforderungen der Zukunft stehen im Mittelpunkt der kreiskirchlichen Visitation, die am Samstag beginnt.

Kreiskirchliche Visitation in Ladbergen

Die Visitation wird am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Kirche eröffnet.

Eine ereignisreiche Woche mit vielen Begegnungen liegt vor der evangelischen Kirchengemeinde Ladbergen. Vom 24. bis 28. Oktober findet die kreiskirchliche Visitation statt. „Wir wollen eine Woche lang zuhören und erfahren, welche Fragen und Themen der Kirchengemeinde Ladbergen wichtig sind“, erläutert Superintendent André Ost in einer Pressemitteilung des Kirchenkreises. Die Visitation biete die Chance, voneinander zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Perspektiven zu entwickeln.

Im Mittelpunkt werden die Herausforderungen der Zukunft stehen. Darüber hatte sich das Presbyterium in den vergangenen Monaten bereits viele Gedanken gemacht. „Wir haben beschlossen, mittelfristig eine Arbeitsgruppe unter möglichst breiter Beteiligung der Gemeinde einzurichten“, erläutert dessen Vorsitzender Martin Oelrich auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten.

Ebenfalls im Fokus der Visitation stehen die Bereiche Jugend- und Seniorenarbeit.

Ein Expertenteam aus Mitgliedern des Kreissynodalvorstands (KSV) und Fachleuten aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen sowie der Verwaltung werde in der Gemeinde zu Gast sein und ausführliche Gespräche mit den Verantwortlichen führen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Es informiert sich über die Gemeindearbeit, die Kinder- und Jugendarbeit, die Kirchenmusik, die ökumenische Zusammenarbeit und die Kooperation mit der Grundschule vor Ort.

Eröffnet wird die Visitation mit einem Gottesdienst am Sonntag, 24. Oktober, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche, in dem Superintendent André Ost die Gemeinde begrüßen und über die Visitation informieren wird. Direkt im Anschluss findet eine Gemeindeversammlung statt.