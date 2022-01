Vor 30 Jahren rücken Bagger an

Rund um die Ledder Dorfkirche soll sich in diesem Jahr einiges verändern. 375 000 Euro sollen in die Umgestaltung investiert werden. Das sieht der Haushalt 2022 vor. Im Grunde wird damit ein Projekt abgeschlossen, das vor genau 30 Jahren in Angriff genommen worden ist Damals wurden 200 000 Mark aus Bundesfördermitteln bewilligt. Mitte Januar ging es los. Was genau passieren sollte, darüber berichtete damals diese Zeitung:

„Sich warmarbeiten heißt zur Zeit wohl die Devise für die Mitarbeiter einer Ibbenbürener Baufirma, die vor einigen Tagen mit den geplanten Maßnahmen an der Ledder Dorfkirche begonnen haben. Trotz eisiger Kälte und gefrorenen Bodens waren sie auch gestern im Einsatz. Im Zuge der Dorferneuerung wandelt der Kirchplatzbereich vor allem zur Ledder Dorfstraße hin sein Gesicht. Die vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen werden das Erscheinungsbild des Platzes am evangelischen Gotteshaus wesentlich attraktiver erscheinen lassen.

Dorferneuerung

Wie in unserer Zeitung bereits berichtet, werden die Bundes-Fördermittel in Höhe von etwa 216 000 Mark für die Umgestaltung wohl in voller höhe nach Ledde fließen. Dieses hatte das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft der Landesregierung in Düsseldorf auf Anfrage mitgeteilt.

Ein ganzes Paket von gestalterischen Maßnahmen soll in Ledde umgesetzt werden. So sehen die Pläne vor, dass künftig eine fünfstufige Treppe aus Sandstein zum Kirchenvorplatz führt. Diese soll sich in ihrem Aussehen harmonischer in das bestehende bauliche Umfeld einfügen als der jetzige Aufgang. Außerdem wird eine behindertengerechte Rampe errichtet, die in ihrer Neigung den geltenden Vorschriften entspricht. Also eine wesentliche Verbesserung für Gottesdienstbesucher, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Wo heute noch im Bereich zwischen Bürgersteig und Kirchplatz unterhalb der Stützmauer Autos parken, sollen demnächst die Ledder Bürger Gelegenheit erhalten, sich – etwa nach dem Gottesdienstbesuch – noch ein wenig zu unterhalten. Geschaffen werden soll hier eine Verweilzone, die durch entsprechende Bepflanzung von der Dorfstraße getrennt wird. Der Boden soll mit Naturstein-Kleinpflaster belegt werden.

Die Parkmöglichkeiten, dir durch diese Maßnahme verloren gehen, werden dann künftig in Nähe des Fachwerkhauses an der Ostseite des Kirchplatzes zu finden sein. Insgesamt fünf Stellplätze werden voraussichtlich angelegt.

Schmuckeres Aussehen

Auch die vorhandene Stützmauer wird in die Baumaßnahmen integriert. heute besteht die Mauer aus gesägtem Naturstein. Demnächst sorgt gebrochener Ibbenbürener Sandstein für ein schmuckeres Aussehen. Darüber hinaus wird es eine Verlängerung der Mauer und weitere geringfügigere Änderungen geben.

Ein wichtiges Kapitel ist auch die Neugestaltung des Kirchenvorplatze. Wo heute schmucklose Betonplatten liegen, werden bald Sandsteinplatten für ein besseres Aussehen der Fläche sorgen. Darüber hinaus entstehen Sitzgelegenheiten im Bereich westlich des Fachwerkhauses.

Mit Bepflanzungen wie etwa einer Hecke soll das Kirchengelände im rückwärtigen Bereich abgetrennt und so eine Einheit werden. Eine kleinere Maßnahme ist darüber hinaus die Versetzung der Informationstafeln.“

Das war im Januar 1992. Und nun, 30 Jahre später, sollen erneu Baufirmen anrücken. Entstehen soll ein zentraler Platz zwischen Kirche und Dorfgemeinschaftshaus. Laut Projektbeschreibung der Stadt soll neben dem Eingang zur Kirche die Kirchturmuhr in einem Glaskasten aufgestellt werden. Die Kirchturmuhr sitzt zurzeit im Kirchturm, dieser ist jedoch nicht öffentlich zu

gängig. „Auf dem Gelände der Kirche war früher eine Quelle. Das Thema Wasser soll durch die Kreisform wieder aufgegriffen werden. Auf dem Platz ist dieses in der Pflasterung aus gesägtem Mosaik erkennbar, die sich wellenförmig über den Platz ausbreitet. Weiter heißt es: „Im Süden der Kirche ist ein Labyrinth nach dem Vorbild von Chartres geplant, das einen Durchmesser von 13 Metern wie das Original besitzt, und ebenfalls, wie die Kirche, zum Westen ausgerichtet ist. Das Labyrinth soll die Möglichkeit bieten, den Weg zu sich selbst zu finden sowie auch zu Christus. Zwar führt der Weg im Labyrinth nicht geradeaus und man ist mal näher oder weiter von der Mitte entfernt, jedoch gibt es keine Sackgassen. Das Labyrinth wird mit Steinen eingefasst.“