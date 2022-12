Vorfreude auf ein volles Haus

Es gibt positiven und negativen Stress, sagt Pfarrer Björn Thiel von der evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg. Das, was ihm in den kommenden zwei Wochen bevorsteht, an den Tagen rund um den 24. Dezember, sei definitiv positiver Stress. „Wir bieten wieder ein breites Spektrum an Gottesdienstes an, in den Kirchen, drumherum, auf der Freilichtbühne, in Leede und Ledden – nachmittags, am Abend, in der Nacht“, zählt der Pfarrer auf. „Es wird auch wieder verschiedene Krippenspiele in den Kirchen geben. Die Proben mit den Kindern konnten ganz normal stattfinden.“

