Rückblick auf „schöne Saison“

Knapp 30 000 Besucher kamen in dieser Saison ins Waldfreibad.

Keine Beschränkungen der Besucherzahl, bestes Sommerwetter – trotzdem lagen die Zahlen der Wasserratten, die das Waldfreibad in dieser Saison besucht haben, nicht gerade exorbitant hoch. Ein Grund dafür liegt in den Corona-Nachwehen: „2020 und 2021 sind die privaten Gärten mit Pools gefüllt worden“, erläuterte Tilo Frömmel am Dienstagabend im Ausschuss für Familie, Schule und Sport. Soll heißen: Die Leute sind zuhause geblieben und haben ihre einmal angeschafften Pools auch 2022 weiter genutzt.