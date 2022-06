Wander suchen Geborgenheit

Die „Champions League der Wanderregionen“ traf sich drei Tage lang in Winningen an der Mosel, um den Austausch zu pflegen, gute Marketingideen gemeinsam zu verwirklichen, Probleme gemeinsam anzugehen und voneinander zu lernen.

Fünf bereits für sich genommen erfolgreiche Wanderregionen haben sich 2013 zu einer Marketingkooperation zusammengeschlossen, den PremiumWanderWelten, um gemeinsam die Kräfte zu bündeln, als Gruppe zu agieren und jede von den Erfahrungen der jeweils anderen zu profitieren.

„Ein Gewinn für alle Beteiligten“, wie Alexia Finkeldei vom Tecklenburger Land Tourismus bestätigt. „Gemeinsam geht vieles besser - daher ist seit Anbeginn auch der Tecklenburger Land Tourismus mit seinen Teuto-schleifen ein wichtiger Partner der Kooperation.“

Herausragende Referenten

Die „Champions League der Wanderregionen“ traf sich drei Tage lang in Winningen an der Mosel, um den Austausch zu pflegen, gute Marketingideen gemeinsam zu verwirklichen, Probleme gemeinsam anzugehen und voneinander zu lernen. Drei herausragende Referenten waren der Einladung nach Winningen gefolgt, so der Vorsitzende des Deutschen Wanderinstitutes Klaus Erber, der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Wanderverbandes Erik Neumeyer sowie der Leiter des Kompetenzzentrums Tourismus der Bundesregierung, Professor Dr. Heinz-Dieter Quack. Dabei wurden brandaktuelle Themen wie die Herausforderung des Klimawandels für die Qualität der Wanderwege, die Digitalisierung im Wandertourismus, die Corona-Pandemie, Besucherlenkung als Teil des Qualitätsmanagements oder die wachsende Bedeutung des Mountainbikens thematisiert.

„ »Wandern ist und bleibt im Trend.« “ Alexia Finkeldei

Der Leiter des Kompetenzzentrums Tourismus der Bundesregierung zeigte in seinem Vortrag auf, dass Wanderregionen auch zukünftig gute Erfolgsaussichten haben werden und dass die Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit die Zukunft des Deutschland-Tourismus bestimmen werden. Auch „Geborgenheit“ wird ein zunehmend wichtigeres Element im Tourismus: „Gastgeber mit Leidenschaft“ sowie das Gefühl von Heimat suchen die anreisenden, vielfach wandernden Gäste, so Heinz-Dieter Quack.

Natürlich zog es die Fachleute auch hinaus in die Natur, um auf dem Traumpfädchen Moseltraum die Schönheit und Einzigartigkeit der Premiumwander- und Premiumspazierwanderwege an der Mosel zu erfahren.

Alexia Finkeldei: „Erstmals haben wir uns nach Corona wieder in Präsenz getroffen. Alle waren sich einig, dass eine Tagung in Präsenz auch in einer digitalen Welt nicht zu ersetzen ist. Wandern ist und bleibt im Trend. In allen Regionen genießen es immer mehr junge Menschen, dem Alltag den Rücken zu kehren und die Natur zu erleben – fernab von Hektik, Lärm und Handynutzung“.