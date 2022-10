Wanderer kehren gerne ein

Proviant hat fast jeder Wanderer dabei, wenn er auf Tour geht. Aber das Butterbrot bleibt auch des Öfteren im Rucksack, wenn unterwegs gastronomische Angebote locken. Laut einer Erhebung des Ostfalia Wandermonitors entscheiden sich in Nordrhein-Westfalen 39,7 Prozent der Wanderer spontan dazu, einzukehren, auch wenn sie Proviant dabei haben. Diese Erfahrung hat auch Familie Schwermann gemacht, denn ihre Stiftsschänke ist bei Wanderern beliebt. Kein Wunder, ist sie doch seit drei Jahren als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ zertifiziert. Am Mittwoch erhielt sie die Refzertifizierung für die nächsten drei Jahre aus den Händen von Alexia Finkeldei, Geschäftsführerin des Tecklenburger Land Tourismus.

Regionaltypische Gerichte

Besonders in Corona-Zeiten, als die Gaststätten geschlossen bleiben mussten, sei ihr Angebot, draußen Speisen anzubieten, sehr gerne angenommen worden, blickt Familie Schwermann zurück. Wanderer sind bei ihr sehr willkommen und sie kehren auch gerne ein. Schließlich wissen sie schon allein durch die Zertifizierung, dass es in dem Restaurant regionaltypische, frisch zubereitete Gerichte gibt, dass sie dort Informationen über Wanderrouten bekommen können. Das sind zwei der zahlreichen Kriterien, die ein Gastgeber „Wanderbares Deutschland“ erfüllen muss.

Im Gastronomiebereich gibt es nur drei dieser Gastgeber – zwei in Hörstel und eben die Stiftsschänke in Leeden. Hinzu kommen elf Qualitätsgastgeber im Unterkunftsbereich: Drei in Hörstel, zwei in Ibbenbüren, einer in Lengerich, einer in Recke, einer in Westerkappeln und drei in Tecklenburg (Ringhotel Teutoburger Wald, Jugendherberge und Driehof).

Qualitätsgastgeber

Wanderer, die sich selbst unterwegs verpflegen, haben dafür laut Wandermonitor 2017 im Durchschnitt 7,09 Euro ausgegeben. Kehrten sie während der Wanderung ein, haben sie sich das 14,27 Euro kosten lassen.

Die Gruppe derjenigen, die im Urlaub wandern, ist größer geworden. Waren es 2019 vor der Pandemie 13,7 Prozent, stieg die Zahl 2020 auf 27,2 Prozent. 2021 lag sie bei 25,4 Prozent. Die meisten Urlauber, die wandern wollten, haben sich dafür in den Pandemiejahren das Sauerland, die Eifel und den Teutoburger Wald ausgesucht, berichtete Alexia Finkeldei.

48 Prozent der Wandertouristen bleiben laut Statistik im Durchschnitt eine bis drei Nächte, 49 Prozent vier bis neun Nächte in der Region.