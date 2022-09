Was fliegt denn da?

Tecklenburg

Nachtaktive Insekten beobachten und fotografieren, das war am späten Mittwochabend in Tecklenburg möglich. Das Wetter spielte mit bei der Aktion „Artenakademie – Das große Leuchten“, und so konnten Nachfalter und Co. stundenlang in den Fokus genommen werden.

Von Gernot Gierschner