Weihnachtliche Songs erklingen

Wer Lust hat, gute Live-Musik bei einem heißen Becher Glühwein im Freien zu genießen, kommt bei den Glühwein-Konzerten in den Parkanlagen von Haus Hülshoff voll auf seine Kosten. Am dritten Adventswochenende kommen Rachel Colley & The Mistletoes in den herrschaftlichen Park am Fuße des Teutoburger Waldes und haben jede Menge Weihnachtslieder und Christmas-Hits im Gepäck.

Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr freuen sich Sängerin Rachel Colley, Gitarrist Greg Dinunzi und Pianistin Anna Knaifel nun umso mehr darauf, für festliche Stimmung zu sorgen und dem Tecklenburger Publikum endlich ihr fein ausgearbeitetes Bühnenprogramm zu präsentieren. Zum Warmwerden wird Glühwein ausgeschenkt, und daneben gibt es auch andere Getränke sowie kleine süße und herzhafte Snacks.

Festliche Stimmung

Die Besucher können ihre eigenen Klappstühle und Decken mitbringen und haben darüber hinaus die Möglichkeit, nach Anmeldung ihre eigenen Pavillonzelte oder ähnliches auf einem der limitierten Plätze aufzubauen. Das Konzert dauert von 15 bis 17 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr.

Die Tickets kosten 20 Euro. Erhältlich sind sie in den Geschäften Landart, Landrat-Schultz-Straße 12 in Tecklenburg und im Mediterrana, Am alten Posthof 13 in Ibbenbüren. Per E-Mail können sie bestellt werden unter info@tecklenburgevents.com.