Weinfest wohl nur unter erschwerten Bedingungen

Das Weinfest lockt immer wieder zahlreiche Gäste an. In welcher Form es in diesem Jahr stattfinden kann, ist fraglich.

Ein Nikolausmarkt in Minimalform, ein Weinfest unter erschwerten Bedingungen, kein Halloween-Umzug – vom Normalzustand ist Tecklenburg noch weit entfernt. Das wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) deutlich.

Rund die Hälfte der Mitglieder war erschienen, um sich nach der Corona-bedingten Pause zu einem Erfahrungsaustausch zu treffen. Alle Gastronomie- und Handelsbetriebe haben die Teil- oder Totalschließungen, wenn auch unter teils schwierigsten Bedingungen, überstanden. Der Vorstand bedankte sich bei allen, die im Rahmen der Vorgaben ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhielten und somit während der schwierigen Zeiten zur Belebung des Stadtbildes beitrugen, heißt es in einem Bericht der VWG.

Besonders begrüßt wurden die Planung der Freilichtbühne, am 27. und am 28. August eine Sommer-Gala zu veranstalten, und die Durchführung zweier Falco-Konzerte durch die Tecklenburg Touristik am 17. und 18. September. Zudem soll am 11. und 12. September ein kleiner Leinen- und Handwerkermarkt im Meesenhof und im Kulturhaus durchgeführt werden.

Kleiner Leinen- und Handwerkermarkt

Das Weinfest vom 3. bis 5. September und der Nikolausmarkt am zweiten Advent waren die zentralen Themen des Abends. Der Wein dürfte in diesem Jahr wohl nur unter erschwerten Bedingungen seinen Weg zu den Gästen finden. In den Weinregionen erhalten die Besucher nach Erfassung der drei G‘s (geimpft, getestet, genesen) ein Armbändchen und können dann an den Ständen ein Glas Wein erstehen. Ob diese Version auch in Tecklenburg umzusetzen ist, wird in den nächsten Tagen zu klären sein, teilt die VWG mit.

Einen traditionellen Nikolausmarkt wird es unter keinen Umständen geben können. Auch hier wird zusammen mit der Tecklenburg Touristik an einer Minimallösung gearbeitet. Der Halloween-Umzug kann aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden. Insgesamt hoffen alle Beteiligten, dass die geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden können und wieder mehr Normalität ins Städtchen einzieht.

Im Rahmen der Isek-Maßnehmen steht eine Neuorganisation der Tourismus- und Marketingaktivitäten zur Diskussion. Hier sieht sich die VWG als Gesellschafter der Tecklenburg Touristik GmbH in der Verantwortung, bei Gestaltung und Umsetzung mitzuwirken.