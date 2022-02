Weitere Siedlung für Ledde?

Was dem Ortsteil Tecklenburg aus natürlichen Gründen versagt bleibt, soll in Ledde ermöglicht werden: Ein allgemeiner Siedlungsbereich soll ausgewiesen werden. Das ist eigentlich für Ortschaften, die weniger als 2000 Einwohner haben, im Regionalplan des Regierungsbezirkes Münster nicht vorgesehen. In diesem Fall soll das allerdings ermöglicht werden, weil in Tecklenburg nicht nur durch die Topografie eine Ausweitung unmöglich ist. Hinzu kommen die um den Ortsteil herumliegenden Naturschutzgebiete. Die Bezirksregierung habe deshalb eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt, so die Stadtverwaltung.

Der allgemeine Siedlungsbereich soll am östlichen Ortseingang von Ledde, südlich und nördlich der Ledder Dorfstraße festgesetzt werden. Das wird Teil eines gesamtgemeindlichen Konzeptes, das in der ersten Jahreshälfte vorgelegt werden muss. Um dieses zu erstellen, möchte die Verwaltung einen entsprechenden Auftrag vergeben. Der Stadtrat wird sich damit am Dienstag, 15. Februar, befassen.

Im Ortsteil Brochterbeck sind Potenzialbereiche für Siedlungserweiterungen im Westen südlich der Dören-ther Straße sowie westlich der Straße „Zu den Klippen“ vorgesehen. Das geht aus der Sitzungsvorlage hervor. Das Gewerbegebiet Harkenstraße soll demnach in Richtung Südwesten und Südosten erweitert werden.

Arrondierungen

In Leeden sollen Potenzialbereiche südlich der Rosenstraße sowie beidseitig der Natrup-Hagener-Straße zwischen den Einmündungen Heuweg und Rosenstraße festgelegt werden. Für das Gewerbegebiet ist eine Erweiterung in nordöstlicher Richtung vorgesehen. Insgesamt, so steht es in der Vorlage, sollen in Brochterbeck, Leeden und Tecklenburg „Arrondierungen der Siedlungsränder“ vorgenommen werden.

Das „Regionalplananpassungsverfahren“ soll voraussichtlich im März eingeleitet werden. Eine intensive Auseinandersetzung und Diskussion der Planfortschreibung könne noch nicht erfolgen, da der Entwurf bei der Bezirksregierung derzeit noch ausgearbeitet werde. Vordringlich sei dafür die generelle Klärung, ob in Ledde ein allgemeiner Siedlungsbereich erforderlich ist, so die Verwaltung.

In dem nun zu erstellenden Konzept muss für Ledde unter anderem die Bevölkerungsentwicklung aufgezeigt werden sowie die Wohnbauflächenentwicklung im Hauptort und in den Ortsteilen. Infrastruktur, Stärken-Schwächen-Profil sowie Entwicklungsziele müssen enthalten sein. Es soll eine kompakte Siedlungsstruktur angestrebt werden, die einer Zersiedelung der Landschaft entgegenwirkt.

