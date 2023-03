Wenn Dürrständer zur Gefahr werden

Wer ab und an auf Wanderwegen unterwegs ist, hat es wahrscheinlich schon erlebt: Ein umgekippter Baum versperrt den Weg oder ein abgebrochener Ast hängt bedrohlich herab. Wer kümmert sich dann darum, dass Ausflügler wieder freie Bahn haben?

Es regnet derzeit häufig und viel. Das freut den viel zu trockenen Wald. Wanderer müssen sich dagegen verstärkt auf matschige Wege einstellen. Aber mit Blick auf die sehr beliebten Teutoschleifen sei das mit dem richtigen Schuhwerk gut machbar. Das sagt Alexia Finkeldei, Geschäftsführerin vom Tecklenburger Land Tourismus. „Das ist alles Natur. Die Niederschläge sind für die Vegetation genau das Richtige. In Hörstel und Ibbenbüren ist es auf dem dortigen Sandboden nicht so rutschig wie in Lengerich auf den Kalkböden.“