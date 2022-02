Wer gerne singt, ist willkommen

Das gemeinsame Singen – es hat ihnen allen so sehr gefehlt. Keine gemeinsame Probe und schon gar kein Auftritt, für Chorsänger bedeutet das eindeutig ein fehlendes Glücksgefühl. In strengen Pandemiezeiten hatte der Chor Miteinander die Online-Proben für sich entdeckt – nun wird daraus ein ganz besonderes Projekt für alle Menschen, die einfach gerne singen: „Klingende Kirche“ heißt es.

Harald Budke, Leiter des Chors Miteinander und Organist in der evangelischen Kirchengemeinde, beschreibt es als großes Defizit, nicht singen zu dürfen, das Glücksgefühl, das dabei entstehe, fehle. Genau wegen dieser Gefühle und der Erfahrungen der Gemeinsamkeit singe man schließlich. „Viele Chöre liegen mittlerweile brach“, so Budke. „Jetzt, wo sich das Ende der Pandemie andeutet, wollen wir zusammen unseren Gesang erklingen lassen und singen, was das Zeug hält.“ Das gilt nicht nur für Chormitglieder, sonder für jeden Menschen, der gerne ein Liedchen trällert oder gerne in einem Chor singen würde, für die regelmäßigen Proben aber keine Zeit hat. Für sie alle soll das Angebot der „klingenden Kirche“ gelten, das mit einem Konzert am 19. Juni seinen ersten Höhepunkt erreicht.

„ »Der gemeinsame Gesang ist eine unbeschreibliche Erfahrung.« “ Harald Budke

Wie soll das Projekt ablaufen? Proben kann jeder zu Hause, und zwar immer dann, wenn er Lust und Zeit dazu findet. Dazu wird es Übungsvideos auf Youtube geben. Dort erklingt die Melodie, die Noten und der Text sind zu sehen. „Für jeden soll etwas dabei sein“, schildert Budke. Rock und Pop, Gospel moderne Sakro-Pop-Stücke, vielleicht auch ein klassisches Kirchenlied. Bei Bedarf soll es auch das eine oder andere Zoom-Meeting geben und wohl auch eine Generalprobe. Ansonsten singt zunächst jeder für sich allein. Bis zum 19. Juni, denn dann treffen sich alle Sängerinnen und Sänger um 18 Uhr in der Stiftskirche in Leeden zum Konzert. Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff und Pfarrer Björn Thiel werden textliche Impulse geben, und die Band Stückwerk sorgt für die Musik.

Ein Publikum wird es nicht geben. Die Sänger sind Akteure und Zuhörer zugleich. „Wir machen uns eine schöne Stunde“, freut sich Budke bereits. Er rechnet mit 100 bis 150 Teilnehmern an dem Projekt. Das könnten zum Beispiel Oma, Tochter und Enkelin sein, die an verschiedenen Orten wohnen, dort die Lieder üben und dann zu dem besonderen Konzert in Leeden zusammenkommen. Das gilt gleichermaßen für Opa, Sohn und Enkel, denn Männerstimmen sind auch sehr willkommen.

Ob aus der „klingenden Kirche“ eine Serie wird, das hängt vom Erfolg ab. Und von dem ist das Organisationsteam überzeugt. „Der gemeinsame Gesang ist eine unbeschreibliche Erfahrung“, findet Budke. Singende Menschen würden den gemeinsamen Gesang wie das Eintauchen in eine andere Welt beschreiben. „Das befreit und macht auf jeden Fall glücklich.“

Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde (www.ek-te.de/klingende-kirche). Über den E-Mail-Verteiler gibt es dann alle weiteren Informationen.