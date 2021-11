Wer möchte die Glocke läuten?

„Süßer die Glocken nie klingen“ ist nicht nur ein bekanntes Weihnachtslied, sondern in der Vorweihnachtszeit gleichsam das Motto für einen besonderen Adventsimpuls in St. Hedwig. Es werden Glöckner gesucht.

Für die Kirche St. Hedwig in Leeden werden in der Adventszeit Glöckner gesucht

„Glöckner gesucht“ – was sich liest wie eine mittelalterliche Stellenanzeige, gilt in der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen. Denn in der letzten Adventszeit, die die Kirche St. Hedwig an der Elbinger Straße erleben wird, möchte ein Organisationsteam an jedem Abend um Punkt 18 Uhr Ehrenamtliche gewinnen, die für fünf Minuten im Kirchturm das Seil kräftig ziehen, um so die Glocke in Schwung zu versetzen.

Kräftig am Seil ziehen

„Süßer die Glocken nie klingen“ ist nicht nur ein bekanntes Weihnachtslied, sondern in der Vorweihnachtszeit gleichsam das Motto für diesen besonderen Adventsimpuls, an dem sich auch Pfarrer Peter Kossen am 9. Dezember beteiligen möchte. Wer mag, könne zudem einen der Steine, die das Kirchengebäude umgeben, mitnehmen, bemalen und gestaltet dann zu Weihnachten an der Krippe in St. Hedwig niederlegen.

„Auf diese Weise“, wünschen sich die Organisatoren, „geht es dann klangvoll und besinnlich durch die Adventszeit“. Konkret werden im Rahmen dieser Aktion also interessierte Glöckner für einen Abend gesucht, die sich bei Michael Zumsande melden können (

0 54 81/30 66 43 oder 0 15 77/29 67 801, auch per WhatsApp), um an einem abzusprechenden Tag für fünf Minuten die Glocke erschallen zu lassen. Da es kein Uhrwerk und keinen Motor in dem Kirchturm gibt, hat das mit etwas Muskelkraft von Hand zu erfolgen. Einzelheiten erfahren Interessierte bei Michael Zumsande.

Da die Kirche St. Hedwig im Frühjahr 2022 profaniert wird und einem Seniorenzentrum weicht (wir berichteten ausführlich), „hat das Läuten an jedem Abend der Adventszeit einen ganz besonderen Charakter“, meint das Organisationsteam. Zwar bleibt die Glocke unter Umständen an anderer Stelle im Stiftsort im Einsatz, doch verlässt sie dann unausweichlich den Turm an der Elbinger Straße.