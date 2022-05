Werkstätten beklagen zu wenig Unterstützung für Betroffene

Die Ledder Werkstätten gehören mit zu den größten Arbeitgebern im Tecklenburger Land. Dort arbeiten viele Menschen mit Beeinträchtigung, die auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Doch die Werkstätten beklagen zu wenig Unterstützung – und kündigen Bauprojekte an.

Rund 1350 Menschen mit Behinderung und 600 Mitarbeiter ohne Beeinträchtigung sind bei den Ledder Werkstätten und den dazugehörigen Einrichtungen beschäftigt – größtenteils sozialversicherungspflichtig. Damit gehören die Werkstätten zu den größten Arbeitgebern im Tecklenburger Land. Nun hat sich der Landtagsabgeordnete Frank Sundermann (SPD) im Gespräch mit Geschäftsführer Frank Plaßmeyer und dem Geschäftsfeldleiter für Arbeit und Berufliche Bildung, Andreas Laumann-Rojer ausgetauscht.

Playmeyer erläuterte, es sei ein wichtiges Ziel, die Mitarbeiter mit Beeinträchtigung auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. „Für einige ist das der richtige Weg, auch wenn sie dort aufgrund ihrer Behinderung ebenfalls einen Nachteilsausgleich brauchen. Andere kommen dauerhaft besser bei uns zurecht oder kommen auch wieder zurück“, sagt er. Sundermann betonte: „Arbeit hat auch einen persönlichen Wert, dabei geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern in seiner Arbeitskraft gebraucht zu werden, etwas zu produzieren oder zu erwirken.“

Ambulantes Wohnen soll ausgebaut werden

Plaßmeyer kritisierte, dass es wenige Hilfen und Unterstützung für betroffene Familien gebe: „Wenn sich Familien mit einem beeinträchtigten Familienmitglied an uns wenden, beraten wir natürlich und helfen weiter, aber eine zentrale Anlaufstelle und eine aufsuchende Beratung gibt es nicht.“

Auch beim Thema betreutes Wohnen gebe es Nachholbedarf. Laumann-Rojer kündigte an: „Wir wollen uns beim ambulant betreuten Wohnen weiterentwickeln und selber mehr Einrichtungen bauen, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen weitgehend selbstständig wohnen können.“ Die Nachfrage sei groß. Heutzutage werde viel früher losgelassen, was die Selbstständigkeit erkennbar fördere. Das sei eine gute Entwicklung, sagte er.